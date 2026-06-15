Российская УК инвестировала в ЗПИФ роботизированных ломбардов

Управляющая компания «Восток – Запад» (более 30 млрд руб. в управлении) стала инвестором закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) комбинированного типа «Золотоматы‑1» под управлением УК «Финстар капитал». Об этом «Ведомостям» сообщил представитель АО «Голдекс ритейл», финтехоператора золотоматов – роботизированных ломбардов. «Восток – Запад» вложила в ЗПИФ 265 млн руб., что эквивалентно целевому объему фонда в рамках первой очереди.