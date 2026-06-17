Итоги торгов на Мосбирже 17 июня

На валютном рынке наблюдается «ползучее» ослабление рубля, отмечает Смирнов: чередуясь с импульсами укрепления, курс российской валюты смещается все ниже при каждой коррекции. На курс, по его словам, давят ожидания снижения ключевой ставки ЦБ, обострение геополитического фона, рост санкционных угроз, снижение мировых цен на нефть, а также рост дисконта на отечественное сырье. Для рубля тактически важно, подпишут ли США и Иран меморандум о взаимопонимании в ближайшее время, считает Смирнов: если сделка сорвется, цены на нефть могут отскочить выше $85/барр., на фоне чего рубль может вновь почувствовать себя увереннее.