Итоги торгов на Мосбирже 17 июня

Итоги торгов на Мосбирже 17 июняНа рынок акций давят усиление геополитической напряженности и санкционные угрозы
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в среду, 17 июня, уменьшился на 0,22% до 2485,05 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС потерял 1,05% и составил 1076,11 пункта.
Лидерами роста стали бумаги «Норникеля» (+2,17%), обыкновенные акции En+ Group (+2,14%), «обычка» и привилегированные акции «Татнефти» (+1,93 и +1,77% соответственно), а также бумаги «Алросы» (+1,71%). В аутсайдерах оказались ПИК (-3,1%), VK (-2,67%), «обычка» банка «Санкт-Петербург» (-2,29%), бумаги «Аэрофлота» (-1,72%) и «Газпрома» (-1,4%).
Курс юаня на Московской бирже увеличился на 0,46% (+5 коп.) до 10,78 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 72,75 руб. (+61 коп.). Официальный курс евро составил 84,34 руб. (+61 коп.). Цена августовского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 1,9% до $80,5/барр. Июльский фьючерс на нефть WTI подорожал на 2% до $77,6/барр.
Индекс Мосбиржи в среду торговался в разнонаправленном ключе недалеко от 2500 пунктов, отметил эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. Ключевой фактор давления, по его словам, заключается в усилении геополитической напряженности и новых санкционных угрозах. Страны G7 по итогам саммита единодушно решили ужесточить ограничения против России, главным образом в отношении энергетического сектора, указал он. Днем ранее крупный санкционный пакет ввела Великобритания, а западные СМИ пишут о сближении позиций Вашингтона и властей ЕС в части урегулирования украинского конфликта, добавил эксперт.
В то же время конъюнктура рынков немного улучшилась, отметил Смирнов: цены на нефть чуть отскочили и попытались закрепиться над $80/барр., а рубль нес потери. Кроме того, ЦБ сообщил, что инфляционные ожидания населения в июне снизились до 12,4% с 13% в мае – уровня июля 2024 г. Это повышает вероятность уменьшения ключевой ставки на 50 б. п. до 14% годовых на пятничном заседании, считают в БКС.
На валютном рынке наблюдается «ползучее» ослабление рубля, отмечает Смирнов: чередуясь с импульсами укрепления, курс российской валюты смещается все ниже при каждой коррекции. На курс, по его словам, давят ожидания снижения ключевой ставки ЦБ, обострение геополитического фона, рост санкционных угроз, снижение мировых цен на нефть, а также рост дисконта на отечественное сырье. Для рубля тактически важно, подпишут ли США и Иран меморандум о взаимопонимании в ближайшее время, считает Смирнов: если сделка сорвется, цены на нефть могут отскочить выше $85/барр., на фоне чего рубль может вновь почувствовать себя увереннее.
В ближайшие дни может наблюдаться смещение курса рубля в сторону 73,5 руб./$ и под 11 руб./юань, допускает эксперт. Но валюты могут продолжать контратаки – не за горами налоговый период, а экспортная выручка, сформированная по высоким весенним ценам на нефть, поступает неравномерно, добавил он.