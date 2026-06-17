Мосбиржа не будет проводить торги в выходные 20 и 21 июня
Московская биржа не будет проводить торги на фондовом и срочном рынках в рамках дополнительной сессии выходного дня 20 и 21 июня. Ограничения связаны с плановым обновлением торгово-клиринговых платформ, сообщили представители площадки.
Обычно дополнительные торговые сессии в выходные дни проходят по субботам и воскресеньям с 09:50 до 19:00 мск. При необходимости они также могут проводиться в другие праздничные и нерабочие дни.
3 июня сообщалось, что в мае физические лица вложили в ценные бумаги на Мосбирже 195 млрд руб., что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основной объем инвестиций пришелся на облигации – 146,7 млрд руб. Вложения в акции составили 19,4 млрд руб., а инвестиции в паевые фонды достигли 29,1 млрд руб., увеличившись в 1,7 раза год к году.
По итогам мая число частных инвесторов с брокерскими счетами на Мосбирже выросло до 41,6 млн, а общее количество счетов достигло 79,6 млн. В течение месяца сделки на площадке совершали 3 млн человек, включая более 350 000 квалифицированных инвесторов. В выходные дни мая на фондовом и срочном рынках торговали свыше 843 000 частных инвесторов. Их доля в общем объеме операций достигла 79%.