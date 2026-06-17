Мосбиржа не будет проводить торги в выходные 20 и 21 июня

3 июня сообщалось, что в мае физические лица вложили в ценные бумаги на Мосбирже 195 млрд руб., что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основной объем инвестиций пришелся на облигации – 146,7 млрд руб. Вложения в акции составили 19,4 млрд руб., а инвестиции в паевые фонды достигли 29,1 млрд руб., увеличившись в 1,7 раза год к году.