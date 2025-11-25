Мосбиржа назвала дни, в которые не будет торгов в 2026 году

В следующем году торги не будут проводиться 3-4 и 10-11 января, 14 и 15 февраля, 7-8 и 21-22 марта, 9 и 10 мая, 20 и 21 июня, 1-2 и 15-16 августа, 12 и 13 сентября, 24 и 25 октября, а также 5 и 6 декабря.