Мосбиржа назвала дни, в которые не будет торгов в 2026 году
Московская биржа определила список выходных дней, в которые не будут проводиться торги в 2026 г.
В следующем году торги не будут проводиться 3-4 и 10-11 января, 14 и 15 февраля, 7-8 и 21-22 марта, 9 и 10 мая, 20 и 21 июня, 1-2 и 15-16 августа, 12 и 13 сентября, 24 и 25 октября, а также 5 и 6 декабря.
В остальные выходные дни (суббота и воскресенье) торги проводятся с 09:50 до 19:00 мск и проходят в рамках дополнительной сессии, которая является частью следующего за выходными торгового дня.
6 октября Мосбиржа представила расписание торгов на праздничные дни 2026 г. Они не будут проводиться в государственные праздники 1–4 и 7 января, 23 февраля, 8 и 9 мая, 12 июня, 4 ноября и 31 декабря.
1 марта Мосбиржа запустила торговлю на фондовом рынке в выходные. На первых этапах были доступны сделки с наиболее ликвидными акциями, позднее список расширился. 25 октября управляющий директор по фондовому рынку и цифровым активам Мосбиржи Борис Блохин сообщил, что площадка обсуждает с участниками рынка увеличение продолжительности торгов выходного дня.