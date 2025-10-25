Газета
Главная / Инвестиции /

Мосбиржа рассматривает возможность продления торгов в выходные дни

Ведомости

Московская биржа обсуждает с участниками рынка увеличение продолжительности торгов выходного дня. Об этом сообщил управляющий директор по фондовому рынку и цифровым активам Мосбиржи Борис Блохин.

Сейчас торги в субботу и воскресенье проходят с 09:50 до 18:59 мск. По словам Блохина, рассматривается вариант продления вечерней сессии, поскольку именно она традиционно отличается большей активностью.

«Мы обсуждаем возможности расширения времени торгов с участниками рынка. Безусловно, для этого необходимы доработки как на нашей стороне, так и у участников», – отметил он.

Пока окончательная концепция не утверждена. По словам представителя биржи, обсуждения продлятся несколько месяцев и решения будут приниматься с учетом удобства всех участников торгов.

Мосбиржа запустила торговлю на фондовом рынке в выходные дни 1 марта 2025 г. На первых этапах были доступны сделки с наиболее ликвидными акциями, позже список расширился.

В октябре биржа также объявила расписание торгов на праздничные дни 2026 г. Так, в государственные праздники – 1–4 и 7 января, 23 февраля, 8 и 9 мая, 12 июня, 4 ноября и 31 декабря – торги проводиться не будут.

