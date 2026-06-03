Частные инвесторы в мае вложили 195 млрд рублей в ценные бумаги на Мосбирже
Частные инвесторы вложили в мае 2026 г. в ценные бумаги на Московской бирже 195,2 млрд руб. Это на 25% больше показателя за аналогичный месяц прошлого года. Об этом говорится в сообщении площадки.
Основной объем средств пришелся на облигации – 146,7 млрд руб., что на 29% превышает уровень мая 2025 г. Вложения в акции составили 19,4 млрд руб., а инвестиции в паевые фонды достигли 29,1 млрд руб., увеличившись в 1,7 раза год к году.
По итогам мая число частных инвесторов с брокерскими счетами на Мосбирже выросло до 41,6 млн. Всего ими открыто 79,6 млн счетов. В течение месяца сделки на площадке совершали 3 млн человек, включая более 350 000 квалифицированных инвесторов. Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 66,7%, облигациями – 12,2%, на срочном рынке – 52,6%.
В выходные дни мая на фондовом и срочном рынках сделки заключали более 843 000 частных инвесторов. Их доля в общем объеме торгов в этот период достигла 79%.
Самыми популярными бумагами в портфелях частных инвесторов оставались акции Сбербанка, на которые приходилось 30,3% портфелей по обыкновенным и 7,2% по привилегированным акциям. В число наиболее востребованных также вошли бумаги Газпрома (12,2%), ЛУКОЙЛа (11,6%), ВТБ (9,8%), Т-Технологий (6,8%), Яндекса (5,9%), Х5 (5,8%), Роснефти (5,2%) и Полюса (5,2%).
Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) по итогам мая достигло 6,3 млн, увеличившись за месяц на 66 400. Оборот по ИИС составил 223,9 млрд руб. В его структуре 47% пришлось на сделки с акциями, 25% – с облигациями и 28% – с паями инвестиционных фондов. Лидерами по числу открытых ИИС остаются Москва (639 200 счетов), Московская область (374 400) и Санкт-Петербург (313 900). В первую десятку также вошли Краснодарский край, Свердловская область, Башкортостан, Татарстан, Ростовская, Челябинская и Самарская области.
28 мая Банк России сообщал, что в I квартале инвесторы внесли на брокерские счета рекордные 910 млрд руб. Наиболее востребованными инструментами оставались облигации, прежде всего долгосрочные ОФЗ и бумаги надежных эмитентов с высоким кредитным рейтингом.