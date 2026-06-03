Частные инвесторы в мае вложили 195 млрд рублей в ценные бумаги на Мосбирже

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) по итогам мая достигло 6,3 млн, увеличившись за месяц на 66 400. Оборот по ИИС составил 223,9 млрд руб. В его структуре 47% пришлось на сделки с акциями, 25% – с облигациями и 28% – с паями инвестиционных фондов. Лидерами по числу открытых ИИС остаются Москва (639 200 счетов), Московская область (374 400) и Санкт-Петербург (313 900). В первую десятку также вошли Краснодарский край, Свердловская область, Башкортостан, Татарстан, Ростовская, Челябинская и Самарская области.