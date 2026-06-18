Итоги торгов на Мосбирже 18 июня

В пятницу, ожидают в БКС, Банк России снизит ключевую ставку на 50 б. п. до 14% годовых. Траектория инфляции и инфляционных ожиданий, крепкий рубль и торможение экономического роста – доводы в пользу такого решения, указывает Смирнов. В то же время темпы роста зарплат остаются высокими, а внешний фон сложным и неопределенным, есть риски усиления санкционного давления на энергетический экспорт и переноса в экономику глобальных ценовых шоков, возникших из-за ближневосточного кризиса, оговорился он. Снижение ставки априори негативно для национальной валюты, но в моменте выраженной реакции в БКС не ждут. Индекс доллара DXY на новостях о подписании американо-иранского меморандума поднялся выше 100 пунктов. В пятницу в США, Китае и Гонконге рынки акций будут закрыты по случаю национальных праздников. «Роснефть», НКНХ, «Займер» и «Россети Московский регион» в этот день проведут годовые общие собрания акционеров, посвященные утверждению дивидендов.