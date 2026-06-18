Итоги торгов на Мосбирже 18 июня

Итоги торгов на Мосбирже 18 июняГеополитический градус накаляется, санкционные риски усиливаются
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в четверг, 18 июня, снизился на 1,93% до 2437,03 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС потерял 2,75% и составил 1046,52 пункта.
Лидерами роста стали бумаги En+ Group (+2,08%), ЮГК (+1,93%), АФК «Система» (+1,8%), Московского кредитного банка (+1,71%) и «Русала» (+0,98%). В аутсайдерах оказались бумаги ПИК (-5,63%), обыкновенные акции «Татнефти» (-3,68%), «Сургутнефтегаза» (-3,3%) и банка «Санкт-Петербург» (-3,28%), а также бумаги «Интер РАО» (-3,23%). Курс юаня на Московской бирже вырос на 0,1% (+1 коп.) до 10,79 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 73,36 руб. (+61 коп.). Официальный курс евро составил 85,03 руб. (+69 коп.). Цена августовского фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 2,2% до $77,8/барр. Июльский фьючерс на нефть WTI подешевел на 1,3% до $75/барр.
В четверг индекс Мосбиржи продолжил откат на повышенных оборотах, указывающих на силу медвежьего импульса, рассказывает эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. Геополитический градус накаляется, санкционные риски усиливаются, продолжаются атаки на НПЗ, нефть и другие сырьевые товары ушли в ощутимый минус, а вышедшие днем ранее данные Росстата по инфляции оказались неоднозначными – недельный рост цен замедлился, а годовой ускорился, перечисляет он. Следующее значимое сопротивление по индексу Мосбиржи – район трехлетних минимумов у 2370 пунктов, промежуточной остановкой может быть область круглых 2400 пунктов, рассуждает Смирнов. Его прогноз по курсу юаня на конец недели – 10,7–11 руб., по курсу доллара – 73–74 руб.
Рубль в четверг продолжил плавно терять позиции: новости о подписании меморандума США и Ираном ускорили снижение цен на нефть, так что инвесторы наращивают позиции в валюте, закладывая снижение притока экспортной выручки в перспективе 1–2 месяцев, предполагает Смирнов. Снимать навес валютного предложения помогают импортеры, выездные туристы и Минфин покупками валюты по бюджетному правилу, отметил он.
В пятницу, ожидают в БКС, Банк России снизит ключевую ставку на 50 б. п. до 14% годовых. Траектория инфляции и инфляционных ожиданий, крепкий рубль и торможение экономического роста – доводы в пользу такого решения, указывает Смирнов. В то же время темпы роста зарплат остаются высокими, а внешний фон сложным и неопределенным, есть риски усиления санкционного давления на энергетический экспорт и переноса в экономику глобальных ценовых шоков, возникших из-за ближневосточного кризиса, оговорился он. Снижение ставки априори негативно для национальной валюты, но в моменте выраженной реакции в БКС не ждут. Индекс доллара DXY на новостях о подписании американо-иранского меморандума поднялся выше 100 пунктов. В пятницу в США, Китае и Гонконге рынки акций будут закрыты по случаю национальных праздников. «Роснефть», НКНХ, «Займер» и «Россети Московский регион» в этот день проведут годовые общие собрания акционеров, посвященные утверждению дивидендов.