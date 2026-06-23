Почему Минфин отказался размещать госдолг 24 июня

Почему Минфин отказался размещать госдолг 24 июняРешение может оказать стабилизирующее влияние на доходности бумаг, считают эксперты
Российский Минфин не будет проводить 24 июня традиционный аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) из-за возросшей волатильности на финансовых рынках, говорится в заявлении ведомства. Решение направлено на содействие стабилизации ситуации.
Индекс российских гособлигаций 22 июня опустился до 115,68 пункта (-1,54%). Последний раз такой показатель был 13 марта. По состоянию на 18:55 мск 23 июня он составлял 115,86.
Доходности ОФЗ с постоянным купоном (ОФЗ-ПД) 22 июня в среднем по разным выпускам выросли примерно на 15–55 базисных пунктов (б.п.) По коротким бумагам до двух лет доходность поднялась до уровня примерно 13,35-13,79% годовых, трехлетние выпуски показали около 14,29%, пятилетние – порядка 14,94%, а по длинным выпускам от семи лет и выше доходности взлетели до 15,26-15,69%. Максимальная доходность на тот день зафиксировалась у ОФЗ 26243 с погашением в мае 2038 г. – 15,31%.
23 июня доходности ОФЗ-ПД продолжили расти: по бумагам до двух лет – 13,61-13,93%, трехлетние и пятилетние выпуски – около 14,40% и 15,17% соответственно, по длинным выпускам – 15,61–16,19%. Максимальная доходность к погашению зафиксирована у ОФЗ 26254 с погашением в октябре 2040 г. – 15,61%.
Поводом для такой коррекции стало решение Банка России снизить ключевую ставку на 0,25 процентных пункта (п.п.) до 14,25% при консенсусе в 0,50 п.п., отмечал руководитель отдела финансовой аналитики по рынку облигаций «Т-Инвестиций» Юрий Тулинов в материале на сайте компании. Более сдержанное решение по ключевой ставке связано с тем, что проинфляционные риски заметно выросли, объясняла председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. В частности, бюджетная политика на трехлетнем горизонте будет более стимулирующей, чем ожидалось ранее. Ее вклад в увеличение денежного предложения остается повышенным и, если в этих условиях рост кредитования продолжится высокими темпами, это может потребовать от ЦБ более жесткой политики, чем он закладывает в базовом сценарии, подчеркнула глава Банка России.
Эксперты сходятся во мнении, что решение Минфина закономерно. Если бы ведомство провело аукцион, оно бы рисковало привлечь заимствования по завышенной в моменте стоимости обслуживания, сказал старший аналитик «Т-Инвестиций» Сергей Колбанов. Программа Минфина ориентирована на средне- и долгосрочные бумаги, а ЦБ на последнем заседании замедлил темп нормализации процентной политики, говорит руководитель направления анализа долговых рынков ФГ «Финам» Алексей Ковалев. Перспективы перехода к нейтральной денежно-кредитной политике (ДКП) в следующем году все более туманны, а значит, раскрытие стоимости долгосрочных бумаг откладывается, пояснил он.
Решение Минфина может оказать стабилизирующее влияние на доходности ОФЗ, считает портфельный управляющий УК «Альфа-капитал» Андрей Золотов. Вполне вероятно, что для широкого круга инвесторов текущие ценовые уровни на рынке госдолга могут выглядеть очень интересными, добавил он. В такой ситуации отсутствие предложения Минфина на аукционах может привести к появлению крупных заявок на покупку на вторичном рынке, что потенциально способно повысить цены на обращающиеся выпуски ОФЗ, поскольку емкость вторичного рынка заметно меньше первичного, отметил эксперт.
Минфин дает понять участникам рынка, что в моменте считает доходности своих обязательств избыточными, продолжает Золотов. Вместе с тем нельзя исключать, что без снижения доходности ОФЗ в течение нескольких недель ведомство возобновит еженедельные аукционы уже по текущим ценовым уровням, считает он. Минфин ощущает себя комфортно по части заимствований и не должен занимать по любым ставкам каждую неделю, отметил Тулинов из «Т-Инвестиций». Возобновление размещений в обычном режиме, по его словам, будет зависеть от геополитических новостей.
На II квартал 2026 г. план заимствований Минфина – 1,5 трлн руб. На данный момент ведомство уже привлекло 1,495 трлн руб., то есть план был недовыполнен на 5,44 млрд руб., или 0,36%. План на III квартал тоже составляет 1,5 трлн руб.
И хотя волатильность на фондовом рынке существенная, но не экстраординарная – поэтому ситуация не требует какого-либо вмешательства со стороны государства, в том числе в виде скупки активов, говорила 19 июня Набиуллина. В 2008 и 2022 гг. власти выделяли средства на поддержку фондового рынка, но это были экстренные меры для обеспечения финансовой стабильности в условиях резкого падения рынка, напомнила она.