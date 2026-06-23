Почему Минфин отказался размещать госдолг 24 июня

Поводом для такой коррекции стало решение Банка России снизить ключевую ставку на 0,25 процентных пункта (п.п.) до 14,25% при консенсусе в 0,50 п.п., отмечал руководитель отдела финансовой аналитики по рынку облигаций «Т-Инвестиций» Юрий Тулинов в материале на сайте компании. Более сдержанное решение по ключевой ставке связано с тем, что проинфляционные риски заметно выросли, объясняла председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. В частности, бюджетная политика на трехлетнем горизонте будет более стимулирующей, чем ожидалось ранее. Ее вклад в увеличение денежного предложения остается повышенным и, если в этих условиях рост кредитования продолжится высокими темпами, это может потребовать от ЦБ более жесткой политики, чем он закладывает в базовом сценарии, подчеркнула глава Банка России.