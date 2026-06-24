Итоги торгов на Мосбирже 23 июня

Итоги торгов на Мосбирже 23 июняЭмоции инвесторов немного улеглись, как и торговые обороты на рынке
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии во вторник, 23 июня, увеличился на 0,76% до 2335,94 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС снизился на 0,39% и составил 986,16 пункта.
Во вторник лидерами роста стали бумаги Positive Technologies (+7,82%), Совкомбанка (+5,4%), «Ренессанс страхования» (+5,02%), «Лукойла» (+5%), «Новатэка» (+4,84%). В аутсайдерах оказались бумаги «Циана» (-3,14%), «Норникеля» (-1,7%), ЮГК (-1,05%), АФК «Система» (-0,46%), компании «Мать и дитя» (-0,28%).
Курс юаня на Московской бирже снизился на 5 коп. до 10,94 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 74,62 руб. (+0,86 руб.). Официальный курс евро составил 85,48 руб. (+0,90 руб.). Цена сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 0,98% до $76,76/барр. Августовский фьючерс на нефть WTI подешевел на 1,02% до $73,11/барр.
Индекс Мосбиржи во вторник провалился ниже 2300 пунктов, где встретил покупательский интерес, который дал бенчмарку импульс для роста, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов. Основным спросом пользовались тяжеловесы рынка – «Лукойл», «Роснефть», «Газпром», «Новатэк» и др., указывает он. Это связано с тем, что эмоции инвесторов немного улеглись, как и торговые обороты на рынке, поясняет аналитик. И хотя позитива для акций, кроме ослабления рубля, сейчас мало, иногда отсутствие нового негатива в условиях сильной перепроданности бывает достаточно для отскока, добавляет он.
Мировые рынки снова погрузились в красную зону, отмечает Смирнов: от США и Ирана в очередной раз звучали противоречивые заявления. Также биржевики в США опасаются, что продолжительное ИИ-ралли оказалось чрезмерным, схожие настроения распространились и на рынок КНР, указывает он. При этом цены на нефть продолжили снижаться, а предварительные июньские индексы PMI в еврозоне и США в основном превысили ожидания аналитиков, говорит эксперт.
В среду будут опубликованы сведения по продажам нового жилья в США за май. На российском рынке в этот день «Озон фармацевтика» проведет внеочередное общее собрание акционеров по вопросу утверждения дивидендов за I квартал. Также 24 июня Банк России опубликует обзор «Инфляционные ожидания и потребительские настроения», Росстат выпустит блок данных, включая информацию о недельной динамике потребительской инфляции, промышленном производстве и динамике цен на бензин в мае.
По прогнозам Смирнова, индекс Мосбиржи на этой неделе может вырасти до 2370 пунктов, а затем и до 2400 пунктов.
Курс рубля во вторник продолжил снижение, говорит Смирнов. Под давлением геополитических факторов рублевые активы в целом несут потери, отмечает он. Волатильность на рынке может усиливаться неравномерным характером притока экспортной валютной выручки, добавляет аналитик. Спрос на валюту растет как со стороны импортеров, так и со стороны населения на фоне отпусков, указывает Смирнов. Также часть валюты «впитывают» покупки Минфина в рамках операций бюджетного правила, отмечает он. Приближающийся налоговый период в текущей ситуации способен лишь временно сдержать ослабление рубля, добавляет аналитик. Поэтому в ближайшее время можно ожидать стабилизации курсов юаня на уровне около 11 руб., доллар может двигаться в диапазоне 74–75 руб., прогнозирует Смирнов.