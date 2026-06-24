Итоги торгов на Мосбирже 23 июня

Индекс Мосбиржи во вторник провалился ниже 2300 пунктов, где встретил покупательский интерес, который дал бенчмарку импульс для роста, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов. Основным спросом пользовались тяжеловесы рынка – «Лукойл», «Роснефть», «Газпром», «Новатэк» и др., указывает он. Это связано с тем, что эмоции инвесторов немного улеглись, как и торговые обороты на рынке, поясняет аналитик. И хотя позитива для акций, кроме ослабления рубля, сейчас мало, иногда отсутствие нового негатива в условиях сильной перепроданности бывает достаточно для отскока, добавляет он.