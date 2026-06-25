Утренний звон по рынку акций 25 июня

Спустя пять дней аналитики начали замечать, что свалить обрушение рынка на решение ЦБ по ставке уже не получается. Наверное, случилось что-то еще. Но что? Видимо, опять эта проклятая геополитика. «Дух Анкориджа», пропитавшись которым, инвесторы покупали российские бумаги еще в 2025 г., похоже, куда-то испарился. В итоге в такой бездуховной атмосфере рынок расти не желает.