Утренний звон по рынку акций 25 июня

Утренний звон по рынку акций 25 июняПопытка роста не увенчалась успехом
На утренней сессии в четверг российский рынок умеренно рос после падения в среду. По состоянию на 9:45 мск индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,74% и составил 2260,06. Индекс РТС вырос на 0,74% и составил 952,16.
Недолго музыка играла
В среду после дня передышки рынок вернулся к обвальному падению. Главный индекс биржи завершил основную сессию падением на 3,96%, достигнув отметки 2243,47 пункта. По ходу торгов индекс впервые с февраля 2023 г. опускался к отметке 2230 пунктов.
В конце дневной сессии ценам все же удалось стабилизироваться, а на вечерних торгах даже скорректироваться, однако это не скрасило горького послевкусия от торгового дня.
Среди наиболее заметно упавших ликвидных акций
«Фармсинтез» – 1,96 руб. (-9,66%),
«ВУШ холдинг» – 50,37 руб. (-12,16%),
«СПб биржа» – 139,5 руб (-9,65%),
«Эн+ груп» (-7,77%),
ГК «Самолет» – 282,6 руб. (-9,77%).
Растущих на нормальных объемах бумаг замечено не было, можно отметить лишь исключительно бойкие акции «Глобалтрака» (+9,8%), о котором мы писали вчера.
Спустя пять дней аналитики начали замечать, что свалить обрушение рынка на решение ЦБ по ставке уже не получается. Наверное, случилось что-то еще. Но что? Видимо, опять эта проклятая геополитика. «Дух Анкориджа», пропитавшись которым, инвесторы покупали российские бумаги еще в 2025 г., похоже, куда-то испарился. В итоге в такой бездуховной атмосфере рынок расти не желает.
«Инкаб» провел IPO
Что там на корпоративном фронте? Производитель оптических и специальных кабелей «Инкаб холдинг» по итогам IPO привлек 2,04 млрд руб. Средства включают 1,8 млн акций, или 8,8% от суммы привлечения, предназначенные для возможной стабилизации на вторичных торгах.
Цена размещения составила 100 руб. за акцию. 12,6% от общего предложения досталось юридическим лицам, 75,8% – розничным инвесторам, в рамках поданных заявок по счетам доверительного управления было распределено 11,6%.
Котировки с начала торгов пошли вниз и спустя 15 минут опустились к 90 руб.
«Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим» выплатят дивиденды
«Казаньоргсинтез» выплатит акционерам 2 руб. 85 коп. на одну обыкновенную акцию (в сумме 5,87 млрд руб.) и 25 коп. на одну привилегированную акцию (в сумме 2,99 млрд руб.)
«Нижнекамскнефтехим» решил выплатить дивиденды по результатам 2025 г. в размере 0,83 руб. на обыкновенную и привилегированную акцию. На выплату обыкновенных акций назначили 1,34 млрд руб., а привилегированных – 181,76 млн руб.
Что день грядущий нам готовит?
Негатива на рынке хоть отбавляй. Нефть продолжает уверенное снижение, и утром Brent торгуется на уровне $73,14/барр. Таким образом весь «военный рост», который возник 23 февраля после начала конфликта США и Ирана, оказался отыгран. Появились мнения аналитиков, что ЦБ на фоне повышения инфляционного давления из-за роста цен на топливо может поставить цикл снижения ставки на паузу. Геополитическое напряжение остается высоким.
В целом на сегодня базовый сценарий по рынку акций – умеренно слабая динамика с попытками отскока: рынок остается чувствительным к ставке, нефти и общему риску, поэтому сильного направленного движения без новых драйверов аналитики не ждут.
Сегодня в России дивидендный день. Сразу десять компаний проведут годовое собрание акционеров по этому вопросу: «Татнефть», «МД медикал», «Газпром нефть», «Софтлайн», «Уралсиб», «Абрау-Дюрсо», «Henderson», ДВМП, «Русал» и «Лента». Также сегодня состоится повторное ГОСА Московской биржи. Следим за дивидендными историями.