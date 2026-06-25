Итоги торгов на Мосбирже 25 июня

Итоги торгов на Мосбирже 25 июняИндекс сделал робкую попытку отскока от трехлетних минимумов
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в четверг, 25 июня, увеличился на 0,39% до 2252,25 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС потерял 0,75% и составил 938,07 пункта.
Лидерами роста стали бумаги Positive Technologies (+5,92%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (+2,25%), бумаги «Роснефти» (+1,55%), «Лукойла» (+1,42%) и «Ленты» (+1,36%). В аутсайдерах оказались обыкновенные акции банка «Санкт-Петербург» (-4,96%), бумаги «Фосагро» (-4,24%), «Русагро» (-4,1%), «Аэрофлота» (-3,67%) и НЛМК (-3,64%).
Курс юаня на Московской бирже вырос на 1,8% (+20 коп.) до 11,17 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 75,6 руб. (+86 коп.). Официальный курс евро составил 85,77 руб. (+59 коп.). Цена сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent увеличилась на 0,9% до $74,5/барр. Августовский фьючерс на нефть WTI подорожал на 1,8% до $71,6/барр.
В четверг индекс Мосбиржи сделал робкую попытку отскока от трехлетних минимумов, рассказывает эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. В целом же настрой инвесторов омрачен накалом ситуации на геополитическом фронте, падением цен на энергоносители, замедлением темпов снижения ключевой ставки, сложностями на топливном рынке, перечисляет он. Не прибавил оптимизма и отчет Росстата, вышедший днем ранее: рост потребительских цен ускорился как в недельном, так и в годовом выражении, добавил эксперт.
В пятницу без ярких новостей индекс Мосбиржи может вяло курсировать над 2200 пунктами, допустил Смирнов. Его прогноз по курсу юаня – 11–11,2 руб., по курсу доллара – 74–76 руб.
Основные продажи валюты под налоговый период, вероятно, уже позади, так что уходит локальная опора для рубля, полагают в БКС. По оценке компании, в июле юань может подойти к 11,5–11,6 руб., а доллар – постепенно подорожать до 77–78 руб. Факторы формирования курса – спад цен на энергоресурсы, цикл снижения ключевой ставки, оживление импорта, сезон отпусков, завершение операций зеркалирования инвестиций из ФНБ, перечисляет Смирнов. Сдерживать девальвацию рубля в предстоящий месяц могут высокие продажи валюты под налоги, не исключил он.
Цены на нефть только за последние семь дней упали более чем на 6% в ожидании нормализации судоходства в Ормузском проливе, стоимость сырья возвращается на уровни до начала ближневосточного конфликта, отметил Смирнов. Настроения на внешних фондовых рынках улучшились как на фоне ближневосточной деэскалации и снижения нефтяных цен, так и от сильной квартальной отчетности Micron, отразившей стабильный спрос на память для ИИ-серверов, добавил он.
В пятницу «Сургутнефтегаз», X5, «Башнефть» и др. проведут годовые общие собрания акционеров по дивидендам.