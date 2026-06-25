Итоги торгов на Мосбирже 25 июня

Цены на нефть только за последние семь дней упали более чем на 6% в ожидании нормализации судоходства в Ормузском проливе, стоимость сырья возвращается на уровни до начала ближневосточного конфликта, отметил Смирнов. Настроения на внешних фондовых рынках улучшились как на фоне ближневосточной деэскалации и снижения нефтяных цен, так и от сильной квартальной отчетности Micron, отразившей стабильный спрос на память для ИИ-серверов, добавил он.