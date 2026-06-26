Утренний звон по рынку акций 26 июня

Аналитики отмечают, что рынок очевидно перепродан, однако пока что находится в крайне неустойчивом положении. За классической паникой образца начала недели на российской бирже, как правило, всегда следовал уверенный отскок, но вопрос лишь в том, что сейчас можно считать классическим сценарием, а что нет.