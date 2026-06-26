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Утренний звон по рынку акций 26 июня

Биржа  пока безуспешно пытается компенсировать потери
Александр Яковлев
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

На утренней сессии в пятницу российский рынок уверенно снижается. По состоянию на 9:45 мск индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,25% и составил 2 228,94. Индекс РТС снизился на 1,25% и составил 928,36.

Надежды брокеров питают  

В четверг рынок акций находился под давлением, но под конец дня стабилизировался после резких распродаж. Индекс Мосбиржи вновь простестировл трехлетний минимум, но сумел закрыться выше уровня 2200 на отметке 2257,24 пункта. При этом объем торгов был выше среднего и составил на дневной сессии 95,5 млрд руб.

В лидерах роста среди ликвидных акций оказались бумаги

  • «Позитива» – 752,8 руб. (+5,9%),

  • префы «Сургутнефтегаза» – 38,85 руб. (+2,25%),

  • «Роснефти» – 31,12 руб. (+1,55%),

  • «Ленты» – 1708  руб.(+1,42%),

  • «Лукойла» – 4152 руб. (+1,36%).

В числе аутсайдеров основной сессии четверга:

  • «Сегежа» – 0,62 руб. (-6,71%),

  • Банк «Санкт-Петербург» – 250,36 руб. (-5,02%),

  • обыкновенные бумаги «Мечела» – 38,13 руб. (-4,46%),

  • «СПб Биржа» – 135,5 руб. (-4,38%).

Аналитики отмечают, что рынок очевидно перепродан, однако пока что находится в крайне неустойчивом положении. За классической паникой образца начала недели на российской бирже, как правило, всегда следовал уверенный отскок, но вопрос лишь в том, что сейчас можно считать классическим сценарием, а что нет.

Для уверенного роста, к которому рынок, вероятно, готов, нужны хорошие новости, а вот они-то сейчас в дефиците. 

Мосбиржа поделилась дивидендами

Ключевые корпоративные истории дня касались дивидендов. Акционеры  Московской биржи утвердили дивиденды за 2025 г. в размере 19,57 руб. за акцию. Дата отсечки установлена на 9 июля. На выплату дивидендов направят 44,5 млрд руб., что составляет 75% чистой прибыли Мосбиржи по МСФО. Собрание акционеров Мосбиржи должно было состояться 22 июня, однако его перенесли на 25 июня из-за отсутствия кворума.

 «Татнефть» тоже не поскупилась 

Акционеры «Татнефти» в ходе годового собрания также одобрили дивиденды за 2025 г. Они составили 11,61 руб. на обыкновенную и привилегированную акции. Дата закрытия реестра для получения выплат назначена на 15 июля.

Общий размер дивиденда по результатам деятельности компании за прошлый год составит 34,09 руб. с учетом выплат по итогам шести и девяти месяцев в 22,48 руб.

На дне 

В четверг несколько весомых бумаг протестировали исторический минимум.

Цена акций «Алросы» впервые опустилась до отметки в 20,83 руб. Закрылись бумаги на уровне 21,28 руб. Ранее появились сообщения, что Минфин по-прежнему не считает целесообразными масштабные закупки Гохраном алмазов у «Алросы». В общем, лучшие друзья Минфина – это не бриллианты, а алмазодобывающий гигант в итоге стал дешев как никогда.

После демарша Apple акции VK обновили исторический минимум, опустившись в ходе торгов до 183,4 рубля. Закрытие прошло по 190,5 руб., капитализация по итогам дня составила 1,44 млрд долл.

Что день грядущий нам готовит?

26 июня аналитики в целом ждут от рынка слабости с шансом на технический отскок, но без устойчивого разворота тренда. Продавцы по-прежнему сильны из-за геополитики, жестких денежно-кредитных условий и слабой сырьевой конъюнктуры. В базовом сценарии рынок останется под давлением, а индекс Мосбиржи будет искать точку опоры после обновления многомесячных минимумов.

Среди акций, которые сейчас выглядят сильнее рынка, аналитики выделяют ритейл (X5, «Лента»), банки и финтех («Сбербанк», «Т-технологии») и отдельные истории роста. 

Сегодня в России очередной ударный дивидендный день. Пройдут собрания акционеров АФК «Система», «Газпрома», ТГК-2, «Русснефти», «Сургутнефтегаза», «ИНАРТИКА», «Ламбумиза», НПО «Наука», «Башнефти», ИВА, ЮМГ, ПИКа, МТС-Банка, «Совкомфлота», «Ренессанс Страхования», «ТБанка», «КАМАЗа», «Россети», «Светофора», «ИНГРАДа», X5, «ЭН+ ГРУП». На повестке дня у всех компаний вопрос выплаты дивидендов.

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