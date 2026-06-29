Утренний звон по рынку акций 29 июня

Утренний звон по рынку акций 29 июняПродолжается борьба за уровень 2300 по индексу Мосбиржи
В выходные российский рынок рос, и индекс Мосбиржи едва не дотянул до важного технического уровня 2300 – закрытие прошло по 2298 пункта. Но утро понедельника котировки начали с нового падения. По состоянию на 9:45 мск индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,64% и составил 2271,05. Индекс РТС снизился на 0,64% и составил 928,39.
Мост перевернулся в воздухе и упал на прежнее место
26 июня российский рынок акций оставался крайне волатильным: утреннее падение сменилось взрывным ростом, который, впрочем, быстро сошел на нет. Индекс в моменте рос от нового трехлетнего минимума на 5,5%, но аналитики отмечали, что повышение это было «механическим» и связано с закрытием коротких позиций на перепроданном и крайне неустойчивом рынке.
Среди ликвидных бумаг на дневной сессии пятницы в лидерах оказались акции
«Ленты» – 1803 руб. (+6,25%),
МКБ – 8,6 руб. (+5,6%),
обыкновенные бумаги «Татнефти» – 464,1 руб.(+5,27%),
АФК «Система» – 11,4 руб. (+4,86%).
В числе аутсайдеров основной сессии пятницы
«Циан» – 505,8 руб. (-1,67%),
«Русагро» – 77,92 руб. (-0,67%),
«Дом.РФ» – 2184,9 руб. (-1,46%),
«Алроса» – 20,7 руб. (-0,96%),
НЛМК – 59,6 руб. (-0,9%).
Одним из факторов пятничной волатильности эксперты назвали аннулирование депозитарной лицензии «Алор+» из-за нарушений антисанкционного законодательства и неоднократного неисполнения предписаний Банка России. Впрочем, это не первый подобный случай. ЦБ, судя по всему, продолжает активно бороться с нарушителями в этой сфере.
«Сургутнефтегаз» поддержал реноме дивидендной компании
Акционеры «Сургутнефтегаза» одобрили выплату дивидендов на привилегированные и обыкновенные акции в размере 0,85 руб. Отсечка установлена на 16 июля. Компания направит на дивиденды 36,913 млрд руб. из нераспределенной прибыли прошлых лет.
Дивидендная доходность по текущему рынку составляет около 4,4% по обыкновенным акциям и 2,1% по привилегированным бумагам.
В 2024 г. компания выплатила дивиденды в размере 8,50 руб. за привилегированную акцию и 0,9 руб. – за обыкновенную акцию.
Выплаты за 2025 г. выглядят умеренными, но сам факт их сохранения поддерживает дивидендный профиль компании, говорят аналитики.
«Совкомфлот» пустил прибыль прошлых лет на дивиденды
Акционеры «Совкомфлота» одобрили выплату дивидендов за 2025 г. в размере 4,87 руб. на акцию. При этом дивиденды компания заплатит не из текущей прибыли, а за счет части нераспределенной прибыли прошлых лет. На выплату «Совкомфлот» направит 11,57 млрд руб. Закрытие реестра определили на 9 июля.
В 2024 г. дивиденды не выплачивались, при этом в 2023 г. были крупные выплаты – 17,59 руб. на акцию суммарно за год. Для акционеров это означает, что «Совкомфлот» остается бумагой с периодическими дивидендными всплесками, но не с гарантированно стабильным ежегодным потоком выплат.
Woosh вновь взялся за байбэк
Whoosh возобновил программу байбэка с 26 июня. Решение было принято после формирования средств для июльского погашения облигаций и с учетом текущих котировок, сообщили на сайте компании.
Базовая программа была запущена 25 августа 2025 г., максимальный объем – до 1,5 млн акций, или около 1,3% уставного капитала, а срок действия – до 25 августа 2026 г.
Для рынка байбэк является умеренно позитивным сигналом, говорят аналитики. Выкуп поддерживает котировки, особенно когда бумаги выглядят слабо, но эффект ограничен, потому что цель байбэка у Whoosh – прежде всего опционный пул, а не прямое сокращение free–float.
Что день грядущий нам готовит?
Сегодня рынок, скорее всего, останется слабым и нервным. Индекс Мосбиржи может находиться вблизи локальных минимумов, а любые подъемы будут скорее техническими, чем устойчивыми, говорят аналитики.
Базовый сценарий дня – боковик или медленное сползание на фоне продолжающих оказывать давление на цены негативных геополитических и экономических факторов.
Эксперты отмечают, что рынок продолжает искать дно без явного повода для широкого роста. Технический отскок возможен, но почти все готовы его воспринимать как временный и уязвимый.
Наиболее интересными выглядят бумаги с сильной фундаментальной историей: экспортеры, компании с низкой долговой нагрузкой и эмитенты с устойчивой выручкой.
В банковском и дивидендном сегментах сохраняется точечный интерес к покупкам, но общую картину рынка это пока не меняет.
Сегодня ждем:
Годовое собрание акционеров МГКЛ, на нем решится вопрос по дивидендам за 2025 г. Ранее совет директоров компании рекомендовал их выплату в 0,28 руб. на акцию.
Годовое собрание акционеров «Ютэйра». На нем акционеры утвердят выплату дивидендов за 2025 г. и изберут членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Годовое собрание акционеров «Кристалла» по дивидендам за 2025 г. Совет директоров на заседании рекомендовал дивиденды не выплачивать.
Акционеры «Эталон Груп» обсудят дивиденды по итогам отчетного 2025 года.
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