Утренний звон по рынку акций 29 июня

В 2024 г. дивиденды не выплачивались, при этом в 2023 г. были крупные выплаты – 17,59 руб. на акцию суммарно за год. Для акционеров это означает, что «Совкомфлот» остается бумагой с периодическими дивидендными всплесками, но не с гарантированно стабильным ежегодным потоком выплат.