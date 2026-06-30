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Главная / Инвестиции /

В России появилась платформа программ лояльности эмитентов

Через нее компании смогут стимулировать клиентов становиться их акционерами
Анастасия Брянцева
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Брокер «Т-инвестиции» запустил платформу для программ лояльности компаний-эмитентов, которая мотивирует клиентов становиться акционерами, а акционеров – клиентами, сообщил «Ведомостям» представитель брокера. Условия программы могут включать разные механики и адаптироваться под конкретные бизнес-задачи. Например, дарение акций компании-эмитента, привилегии по бонусной карте при покупках в ее розничных магазинах или повышенный кэшбэк при оплате ее услуг.

Первой среди российских эмитентов платформу протестировала сеть магазинов низких фиксированных цен Fix Price. В рамках разработанной для компании программы лояльности россияне могут получить в подарок 1000 акций за покупки в магазинах сети на 10 000 руб. в течение месяца. Сейчас 1000 акций Fix Price суммарно стоят около 410 руб. Держатели 35 000 акций Fix Price в «Т-инвестициях», в свою очередь, могут получить бонусную «Карту инвестора», которая дает возможность возвращать 20% баллами за каждую покупку в магазинах сети (баллами можно оплатить до 99% чека). Программа продлится три месяца.

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