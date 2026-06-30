В России появилась платформа программ лояльности эмитентов

Первой среди российских эмитентов платформу протестировала сеть магазинов низких фиксированных цен Fix Price. В рамках разработанной для компании программы лояльности россияне могут получить в подарок 1000 акций за покупки в магазинах сети на 10 000 руб. в течение месяца. Сейчас 1000 акций Fix Price суммарно стоят около 410 руб. Держатели 35 000 акций Fix Price в «Т-инвестициях», в свою очередь, могут получить бонусную «Карту инвестора», которая дает возможность возвращать 20% баллами за каждую покупку в магазинах сети (баллами можно оплатить до 99% чека). Программа продлится три месяца.