Утренний звон по рынку акций 2 июля

Утренний звон по рынку акций 2 июляНа бирже нет идей для роста
На утренней сессии в среду российский рынок акций слабо падает после безыдейного дня накануне. По состоянию на 9:45 мск индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,6% и составил 2330,57. Индекс РТС снизился на 0,6% и составил 938,07.
Базовый сценарий дня – боковик с отдельными всплескам цен. Инвесторы ждут позитивных новостей, изобилия которых в последнее время не наблюдается.
Около нуля
В среду российский рынок пытался расти, но вновь неудачно. Днем индекс Мосбиржи поднимался до 2375 пунктов, однако ухудшение конъюнктуры товарно-сырьевых рынков ограничило покупки и вынудило индекс под конец дня просесть на 0,22% до 2343,03 пункта.
Обороты торгов продолжают падать – с недавних приличных 100 млрд руб. до вчерашних «летних» 60 млрд.
В лидерах роста среди относительно ликвидных бумаг оказались акции:
«Русснефти» – 75,05 руб. (+3,09%)
«Группы Позитив» – 829,2 руб. (+3,08%)
«Сегежи» – 0,599 руб. (+2,67%)
Мосбиржи – 171,21 руб. (+2,62%)
Среди аутсайдеров были обыкновенные бумаги:
Аналитики отмечают, что на рынке идет спад активности после резкого роста волатильности конца июня, панических распродаж и последующего сильного отскока. Инвесторы, судя по всему, занимают выжидательную позицию и в июле готовятся получать дивиденды от ряда российских компаний. Однако будут ли эти деньги реинвестированы в рынок акций – большой вопрос.
«Полюс» порадовал акционеров
В июле на рынке начнется сезон выплат дивидендов – на текущий месяц приходится свыше 60% всех годовых выплат корпораций. Пока же в некоторых компаниях все еще проходят собрания акционеров.
У «Полюса» действует регулярный дивидендный режим: компания платит не реже двух раз в год и ориентируется на выплату не менее 30% EBITDA за отчетный период, при этом совет директоров может рекомендовать и более значительную сумму.
Выплата за I квартал 2026 г. оказалась меньше ожиданий некоторых аналитиков, но она укладывается в обновленную дивидендную политику и частично финансируется за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.
За 2025 г. акционеры уже утвердили дивиденды в размере 56,8 руб. на акцию, а суммарно с промежуточными выплатами за прошлый год акционерный поток был существенно выше. В долгосрочной логике бумаги «Полюса» остаются дивидендной историей с потенциалом роста выплат по мере запуска новых проектов и увеличения EBITDA.
«МТС банк» выплатил гигантские дивиденды по привилегированным акциям
Акционеры «МТС банка» одобрили выплату дивидендов по итогам 2025 г. в размере 96,12 руб. на обыкновенную и 3 520,24 руб. на привилегированную акцию.
Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установили на 10 июля.
На выплату дивидендов компания направит 3,61 млрд руб. Часть прибыли в размере 217,32 млрд руб. «МТС банк» направит в резервный фонд, а остальные 12,67 млрд руб. акционеры приняли решение не распределять. Дивидендная политика банка предполагает выплату от 25 до 50% чистой прибыли по МСФО не реже одного раза в год.
С точки зрения инвестора «МТС банк» сейчас выглядит как умеренно дивидендная история: доходность по обыкновенным акциям в моменте оценивалась в 7–8%. По префам выплаты выглядят очень крупными в абсолютном выражении из-за особенностей их структуры.
При этом дальнейший размер выплат будет зависеть от прибыли, капитала и того, будет ли банк подниматься ближе к верхней границе своей дивидендной политики в 50% от объема прибыли.
Что день грядущий нам готовит?
Сегодня рынок акций скорее готов к дальнейшей стабилизации, чем к уверенному росту. Базовый сценарий на день – боковик с точечными движениями в отдельных бумагах, а не широкий подъем.
Рынку по-прежнему не хватает сильных драйверов, поэтому он реагирует на новости выборочно и часто остается в узком диапазоне, говорят аналитики. Отдельный интерес сохраняется к банкам, нефтегазу и дивидендным бумагам, особенно там, где есть отчетность, дивиденды или корпоративные события.
Нейтральный старт торгов можно трактовать как признак того, что инвесторы ждут новых сигналов по ставке, рублю и внешнему фону.
Сегодня продолжится Финансовый конгресс Банка России. Акции «Россети Московский регион» будут последний день торговаться с дивидендами. Также закрываются реестры акционеров «Россети Волга» и «Россети Центр» для получения дивидендов за 2025 г.