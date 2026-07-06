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Итоги торгов на Мосбирже 6 июля

Индекс Мосбиржи в понедельник обновил трехлетние минимумы
Андрей Шведов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в понедельник, 6 июля, снизился на 2,17% до 2194,14 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС потерял 3,1% и составил 886,5 пункта.

Лидерами роста стали бумаги «Циана» (+3,8%), «Ренессанс страхования» (+1,6%), «Лукойла» (+0,4%) и «Яндекса» (+0,1%). В аутсайдерах оказались бумаги ВТБ (-10,9%), АФК «Система» (-8,1%), привилегированные акции «Транснефти» (-6,7%), а также бумаги «Интер РАО» (-6,4%) и банка «Санкт-Петербург» (-6,4%).

Курс юаня на Московской бирже снизился на 31 коп. до 11,18 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 77,97 руб. (+0,74 руб.). Официальный курс евро составил 89,26 руб. (+1,23 руб.). Цена сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 0,14% до $72,22/барр. Августовский фьючерс на нефть WTI подорожал на 0,23% до $68,85/барр.

Индекс Мосбиржи начал день в смешанном ключе, но продажи перевесили и рынок обновил трехлетние минимумы, опустившись к 2164 пунктам, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов. Позитивных драйверов не появилось, отмечает он: сообщения об очередных атаках на российскую инфраструктуру ухудшили сентимент, прошла волна укрепления рубля, в геополитике сохраняется неопределенность.

Индекс Мосбиржи упал ниже 2200 пунктов впервые с начала 2023 года

Инвестиции / Рынки

Срыв индекса Мосбиржи в понедельник технически неблагоприятен, но быстрый возврат в область 2200 пунктов – обнадеживающий знак, рассуждает Смирнов. Перепроданность рынка позволит продолжить технический отскок, считает он.

Во вторник статистика американского рынка останется в фокусе, считает Смирнов: выйдут еженедельные данные по изменению занятости (от ADP) и сальдо торгового баланса. Управление энергетической информации США (EIA) обнародует краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей. На российском рынке пройдет совет директоров «Фосагро».

В течение понедельника рубль отыгрывал потери, говорит Смирнов. Спрос на валюту может повышаться на фоне оживления импорта и сезона отпусков, полагает он. Также на курс может влиять геополитическая премия – рублевые активы в целом остаются под давлением эскалации на внешнем контуре, добавляет аналитик.

Минфин во вторник начнет новый цикл операций в рамках бюджетного правила – нетто-покупки валюты до 6 августа составят 4,8 млрд руб. после 9,3 млрд руб. в период с 1 по 6 июля, напоминает Смирнов. По его мнению, это несущественно для динамики курса. На этой неделе аналитик БКС ожидает доллар в диапазоне 76,5–78,5 руб., юань – 11,25–11,55 руб.

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