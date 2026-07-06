Итоги торгов на Мосбирже 6 июля

Минфин во вторник начнет новый цикл операций в рамках бюджетного правила – нетто-покупки валюты до 6 августа составят 4,8 млрд руб. после 9,3 млрд руб. в период с 1 по 6 июля, напоминает Смирнов. По его мнению, это несущественно для динамики курса. На этой неделе аналитик БКС ожидает доллар в диапазоне 76,5–78,5 руб., юань – 11,25–11,55 руб.