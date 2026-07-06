Индекс Мосбиржи упал ниже 2200 пунктов впервые с начала 2023 года
Индекс Мосбиржи упал ниже отметки в 2200 пунктов впервые с 27 февраля 2023 г., свидетельствуют данные площадки.
По данным на 16:37 мск значение индекса составило 2182,81 п., снизившись на 2,56% к закрытию. Минимальное за день – 2192,71 п. С начала года индекс Мосбиржи снизился на 21,07%.
Долларовый аналог индекса РТС за день упал на 2,36% до 893,27 п.
23 июня директор департамента образовательных программ «Велес капитала» Валентина Савенкова рассказала «Ведомостям», что индекс Мосбиржи может упасть до 2050–2210 пунктов. По ее словам, с технической точки зрения на рынке наблюдается устойчивый среднесрочный и долгосрочный падающий тренд.
Руководитель отдела анализа акций «Финама» Наталья Малых, в свою очередь, отметила, что, судя по тому, что индекс Мосбиржи сдал очередной рубеж в 2400 пунктов, в перспективе недели-двух по инерции распродажи могут продолжиться до уровня 2300 или даже 2250. Допускаются также временные отскоки вверх, но разворотные сигналы пока отсутствуют. Снижение усиливается техническими распродажами из-за срабатывания маржин-коллов, объяснила эксперт.