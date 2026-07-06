Индекс Мосбиржи упал ниже 2200 пунктов впервые с начала 2023 года

Руководитель отдела анализа акций «Финама» Наталья Малых, в свою очередь, отметила, что, судя по тому, что индекс Мосбиржи сдал очередной рубеж в 2400 пунктов, в перспективе недели-двух по инерции распродажи могут продолжиться до уровня 2300 или даже 2250. Допускаются также временные отскоки вверх, но разворотные сигналы пока отсутствуют. Снижение усиливается техническими распродажами из-за срабатывания маржин-коллов, объяснила эксперт.