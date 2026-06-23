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Главная / Инвестиции /

Эксперты допустили падение индекса Мосбиржи до 2050–2210 пунктов

Ведомости

Индекс Мосбиржи может упасть до 2050–2210 пунктов. Такой прогноз озвучила «Ведомостям» директор департамента образовательных программ «Велес капитала» Валентина Савенкова.

По ее словам, с технической точки зрения на рынке наблюдается устойчивый среднесрочный и долгосрочный падающий тренд. Рынок вышел из трехлетнего боковика в 2500–3200 пунктов и демонстрирует уверенное движение к следующему диапазону в 2050–2210 пунктов. Вероятнее всего, падение продолжится. Савенкова обратила внимание, что текущий нисходящий тренд во многом связан с эмоциональными факторами и восприятием инвесторов. Падающий импульс вполне имеет шанс остановиться где-то в районе 2200 пунктов, развернуться и вернуться в привычный боковик.

Руководитель отдела анализа акций «Финама» Наталья Малых в свою очередь отметила, что, судя по тому, что индекс Мосбиржи сдал очередной рубеж в 2400 пунктов, в перспективе недели-двух по инерции распродажи могут продолжиться до уровня 2300 или даже 2250. Допускаются также временные отскоки вверх, но разворотные сигналы пока отсутствуют. Снижение усиливается техническими распродажами из-за срабатывания маржин-коллов, объяснила эксперт.

Индекс Мосбиржи обновил трехлетний минимум

Инвестиции / Рынки

22 июня индекс Мосбиржи впервые снизился до минимальных значений с марта 2023 г. По итогам торгов он достиг 2318,28 пункта и упал относительно пятницы на 4,23%. С начала месяца бенчмарк упал на 9,64%, а с начала года – на 16,21%, следует из данных Московской биржи. Вместе с тем индекс российских гособлигаций опустился до 115,68 пункта (-1,54%). Последний раз такой показатель фиксировался 13 марта.

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