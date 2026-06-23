Эксперты допустили падение индекса Мосбиржи до 2050–2210 пунктов

22 июня индекс Мосбиржи впервые снизился до минимальных значений с марта 2023 г. По итогам торгов он достиг 2318,28 пункта и упал относительно пятницы на 4,23%. С начала месяца бенчмарк упал на 9,64%, а с начала года – на 16,21%, следует из данных Московской биржи. Вместе с тем индекс российских гособлигаций опустился до 115,68 пункта (-1,54%). Последний раз такой показатель фиксировался 13 марта.