Эксперты допустили падение индекса Мосбиржи до 2050–2210 пунктов
По ее словам, с технической точки зрения на рынке наблюдается устойчивый среднесрочный и долгосрочный падающий тренд. Рынок вышел из трехлетнего боковика в 2500–3200 пунктов и демонстрирует уверенное движение к следующему диапазону в 2050–2210 пунктов. Вероятнее всего, падение продолжится. Савенкова обратила внимание, что текущий нисходящий тренд во многом связан с эмоциональными факторами и восприятием инвесторов. Падающий импульс вполне имеет шанс остановиться где-то в районе 2200 пунктов, развернуться и вернуться в привычный боковик.
Руководитель отдела анализа акций «Финама» Наталья Малых в свою очередь отметила, что, судя по тому, что индекс Мосбиржи сдал очередной рубеж в 2400 пунктов, в перспективе недели-двух по инерции распродажи могут продолжиться до уровня 2300 или даже 2250. Допускаются также временные отскоки вверх, но разворотные сигналы пока отсутствуют. Снижение усиливается техническими распродажами из-за срабатывания маржин-коллов, объяснила эксперт.
22 июня индекс Мосбиржи впервые снизился до минимальных значений с марта 2023 г. По итогам торгов он достиг 2318,28 пункта и упал относительно пятницы на 4,23%. С начала месяца бенчмарк упал на 9,64%, а с начала года – на 16,21%, следует из данных Московской биржи. Вместе с тем индекс российских гособлигаций опустился до 115,68 пункта (-1,54%). Последний раз такой показатель фиксировался 13 марта.