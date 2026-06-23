Индекс Мосбиржи обновил трехлетний минимум

Дефицит федерального бюджета России за первые пять месяцев 2026 г. составил 6 трлн руб., что эквивалентно 2,6% ВВП. По данным Минфина, такая динамика в начале года в основном обусловлена практикой опережающего авансирования госконтрактов и финансирования расходов, а также снижением нефтегазовых доходов в отдельные месяцы. Единственная надежда на сокращение бюджетного дефицита заключалась в довольно длительном периоде высоких нефтяных цен, что могло бы позволить пополнить бюджет за счет нефтегазовых доходов и избежать дополнительной нагрузки на бизнес в виде налога на сверхприбыль, отмечает Савенкова. Но соглашение между США и Ираном, а также открытие Ормузского пролива привели к тому, что нефть закрепляется ниже $80/барр., что с учетом дисконта на Urals едва покрывает цену отсечения и не дает бюджету дополнительного профита, говорит она. Оптимизма рынку и инвесторам этот по сути позитивный для геополитики факт не добавляет, заключила Савенкова.