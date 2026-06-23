Индекс Мосбиржи обновил трехлетний минимум

Индекс Мосбиржи обновил трехлетний минимумНа это повлияли ухудшение геополитической обстановки и «ястребиный» сигнал ЦБ
Российский фондовый рынок продолжает свободное падение: 22 июня индекс Мосбиржи впервые опустился до минимальных значений с марта 2023 г. – по итогам торгов он составил 2318,28 пункта и упал относительно пятницы на 4,23%. С начала месяца бенчмарк снизился на 9,64%, а с начала года уже на 16,21%, свидетельствуют данные Московской биржи.
В то же время индекс российских гособлигаций опустился до 115,68 пункта (-1,54%). Последний раз такой показатель был 13 марта.
Волатильность на фондовом рынке существенная, но не требует какого-либо вмешательства со стороны государства, в том числе в виде скупки активов, говорила 19 июня председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. В 2008 и 2022 гг. власти выделяли средства на поддержку фондового рынка, но это были экстренные меры для обеспечения финансовой стабильности в условиях резкого падения рынка, напомнила она. Текущая ситуация абсолютно иная, считает Набиуллина, ее нельзя назвать экстраординарной.
Что происходит
Против рынка акций сложилось сразу несколько факторов, объясняет руководитель отдела анализа акций «Финама» Наталья Малых. В дополнение к ухудшению геополитической ситуации в виде ударов по российской топливной инфраструктуре и новых санкций негатив внесли также «ястребиные» итоги заседания Банка России 19 июня, говорит она.
Совет директоров регулятора снизил ключевую ставку девятый раз подряд, но на 0,25 процентного пункта (п. п.) до 14,25%. Решение ЦБ не совпало с ожиданиями экономистов – лишь двое из 19 опрошенных «Ведомостями» экспертов ожидали такого решения.
Более сдержанное решение по ключевой ставке связано с тем, что проинфляционные риски заметно выросли, объясняла председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. В частности, бюджетная политика на трехлетнем горизонте будет более стимулирующей, чем ожидалось ранее. Ее вклад в увеличение денежного предложения остается повышенным и, если в этих условиях рост кредитования продолжится такими высокими темпами, это может потребовать от ЦБ более жесткой политики, чем ожидалось в базовом сценарии, подчеркнула председатель Банка России.
Снижение ключевой ставки на 0,25 п. п. дало рынку два сигнала, отмечает директор департамента образовательных программ «Велес капитала» Валентина Савенкова. Во-первых, интересы бизнеса не могут взять верх над интересами макроэкономики, а во-вторых, в смягчении денежно-кредитной политики (ДКП) началась пауза. Это повышает вероятность популярного сценария о развороте ДКП вверх и длительном периоде жесткого противостояния «регулятор против роста потребительских цен», считает эксперт. Реальных поводов ожидать реализации этого сценария она не видит, но сейчас «рынком правят не факты, а эмоции и ожидания», напоминает Савенкова.
Жесткость в отношении ставки влечет за собой рост среднесрочных и длинных доходностей облигаций, пересмотр вниз ожиданий по восстановлению экономики и будущим результатам компаний, а еще добавляет аргументов в пользу крепкого рубля, перечисляет ведущий аналитик «Т-инвестиций» Александр Потехин, все это негативно для акций. Пересмотр ожиданий по ставкам повышает неопределенность вокруг восстановления экономики и корпоративных прибылей во втором полугодии 2026 г., снижая привлекательность текущих оценок, отмечает эксперт.
Дефицит федерального бюджета России за первые пять месяцев 2026 г. составил 6 трлн руб., что эквивалентно 2,6% ВВП. По данным Минфина, такая динамика в начале года в основном обусловлена практикой опережающего авансирования госконтрактов и финансирования расходов, а также снижением нефтегазовых доходов в отдельные месяцы. Единственная надежда на сокращение бюджетного дефицита заключалась в довольно длительном периоде высоких нефтяных цен, что могло бы позволить пополнить бюджет за счет нефтегазовых доходов и избежать дополнительной нагрузки на бизнес в виде налога на сверхприбыль, отмечает Савенкова. Но соглашение между США и Ираном, а также открытие Ормузского пролива привели к тому, что нефть закрепляется ниже $80/барр., что с учетом дисконта на Urals едва покрывает цену отсечения и не дает бюджету дополнительного профита, говорит она. Оптимизма рынку и инвесторам этот по сути позитивный для геополитики факт не добавляет, заключила Савенкова.
Чего ждать дальше
Дальнейшее движение индекса будет зависеть от геополитики, траектории ключевой ставки и динамики нефти, говорит аналитик «АВИ кэпитал» Леонид Чихарев. Если ЦБ на заседании 24 июля даст более мягкий сигнал и цикл снижения ускорится, то можно ожидать разворота индекса вверх, если же регулятор сохранит жесткую риторику, индекс может продолжить снижение. На ближайшей неделе бенчмарк, вероятно, останется вблизи уровней начала недели, прогнозирует эксперт. Чихарев допускает отскок при выходе позитивных новостей, например благоприятных данных по недельной инфляции, но его инвесторам стоит рассматривать как технический и краткосрочный.
Судя по тому, что индекс Мосбиржи сдал очередной рубеж в 2400 пунктов, в перспективе недели-двух по инерции распродажи могут продолжиться до уровня 2300 или даже 2250, прогнозирует Малых. Нельзя исключать временных отскоков вверх, но разворотных сигналов пока нет, считает она. Сейчас, по ее словам, снижение усиливается техническими распродажами из-за срабатывания маржин-коллов – обычно это финальная часть тренда.
С технической точки зрения на рынке наблюдается устойчивый среднесрочный и долгосрочный падающий тренд, говорит Савенкова. Рынок вышел из трехлетнего боковика в 2500–3200 пунктов и столь же уверенно движется к следующему диапазону в 2050–2210 пунктов, говорит она. С высокой вероятностью падение продолжится, но текущий нисходящий тренд во многом вызван эмоциональными факторами и восприятием инвесторов, поэтому падающий импульс вполне имеет шанс остановиться где-то в районе 2200 пунктов, развернуться и вернуться в привычный боковик, считает Савенкова.
Ключевым драйвером роста рынка может стать дальнейшее снижение ключевой ставки, считает портфельный управляющий УК «Альфа-капитал» Дмитрий Скрябин. Существенную поддержку рынку, по его мнению, может оказать ее снижение до уровня 10–11%.
Инвестор сейчас может пересмотреть портфель и заменить спекулятивные кейсы на более качественные, так как многие бумаги уже сильно упали, а качественные истории отрастут быстрее и сильнее, говорит Малых. Вместе с тем многое будет зависеть от геополитики – рынок может отскочить вверх, если не будет осложнений, добавила эксперт.
Если у инвестора отсутствует стратегия, то в нынешней ситуации ему лучше не делать ничего, считает Савенкова. Относительно осознанный и системный инвестор еще год назад разделил капитал на защитную, консервативную и рисковую части, добавила она. Защитную он отправил в золото и валютные активы, консервативную – в российский рынок финансовых инструментов с фиксированным доходом, а рисковую разместил на денежном рынке и периодически вытаскивает оттуда для точечных покупок акций. В таком случае, по мнению Савенковой, тоже менять ничего не надо. Если у инвестора пессимистичное настроение, можно увеличить защитную долю в 1,5 раза, отмечает она.