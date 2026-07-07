Утренний звон по рынку акций 7 июля

Утренний звон по рынку акций 7 июляИндекс Мосбиржи опустился ниже уровня 2200 пунктов
Российский рынок акций на утренней сессии продолжает уверенное падение. По состоянию на 9:45 мск индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,49% и составил 2161,55. Индекс РТС упал на 1,48% и составил 873,34.
На сегодня базовый сценарий – слабый и неровный рынок, ориентирующийся в основном на негатив. По индексу уже просматривается минимум 2022 г., так что пространство для падения еще есть.
Караул устал
Если бы российский фондовый рынок мог сказать «я устал, я ухожу», он бы наверняка сделал это в понедельник. Но такой возможности ему не представилось, поэтому оставалось лишь снижаться и обновлять трехлетний минимум. Комментарии аналитиков также не были радужными: рынок деморализован, и выхода из этой спирали пессимизма пока что не видно.
По итогам основной сессии 6 июля индекс Мосбиржи опустился на 2,17%, достигнув отметки 2194,14 пункта, долларовый индекс РТС – на 3,1% до 886,5 пункта. Объем заметно вырос и составил 115,15 млрд руб.
На рынке нет позитивных идей, а господствующий геополитический и экономический негатив буквально прибивает любые попытки отскока. Тревожит еще и то, что, несмотря на фундаментальную перепроданность, рынок демонстрирует полную неспособность к росту на фоне острой неприязни к риску.
Лидерами, если можно так выразиться, роста среди относительно ликвидных бумаг стали акции «Циана» – 493 руб. (+3,79%). В небольшом плюсе завершили день «Лукойл», «Яндекс» и «Русснефть».
В аутсайдерах оказались тяжеловесы биржи:
«Газпром нефть» – 402,55 руб. (-11,14%),
ВТБ – 62,5 руб. (-10,91%),
АФК «Система» – 9,93 руб. (-8,05%),
привилегированные акции «Транснефти» – 1151 руб. (-6,67%),
«Интер РАО» – 2,315 руб. (-6,35%).
«Циан» займется байбэком
Были и приятные для инвесторов новости. Совет директоров «Циана» одобрил процедуру байбэка на сумму до 4 млрд руб. Срок реализации составит 12 месяцев.
«Циан» ожидает, что реализация байбэка поспособствует созданию долгосрочной стоимости для акционеров. Совет директоров и менеджмент компании отметили, что текущая рыночная оценка не в полной мере отражает стоимость бизнеса и его долгосрочные перспективы.
Смысл байбэка для акционеров в том, что он может сократить число акций в обращении, поддержать котировки и увеличить прибыль и свободный денежный поток на акцию. При этом компания отдельно пообещала, что программа байбэка не повлияет на последующие дивиденды.
Если смотреть на логику менеджмента, это сигнал сразу по двум направлениям:
поддержка курса, потому что акции считают недооцененными;
возврат капитала акционерам, потому что у компании есть ресурс делиться кэшем наряду с дивидендами.
«Новороссийский морской торговый порт» выплатит дивиденды
Акционеры НМТП одобрили дивиденды за 2025 г. в размере 1,14 руб. на акцию. Об этом говорится на сайте раскрытия корпоративной информации.
На выплату решено направить 21,46 млрд руб. Дата отсечки определена на 13 июля.
Для инвестора это сильная дивидендная история: выплаты за 2025 г. выше, чем годом ранее, когда НМТП платил 0,9573 руб. на акцию, а еще раньше – 0,772 руб. за 2024 г. Исторически НМТП придерживается политики направлять на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по МСФО, если позволяет свободный денежный поток.
На практике это означает, что НМТП остается одной из самых доходных дивидендных бумаг в секторе инфраструктуры и портов. Сильная текущая доходность делает акцию интересной для инвесторов, но после отсечки возможна заметная просадка цены, как это обычно бывает у бумаг с высокой дивидендной доходностью.
Что день грядущий нам готовит?
Сегодня аналитики ждут слабого и неровного рынка, где возможны попытки отскока, но без подтвержденного разворота вверх. Базовый сценарий – движение индекса Мосбиржи вблизи локальных минимумов с высокой чувствительностью к нефти, рублю и корпоративным новостям.
В фокусе остаются инфляция, действия ЦБ, аукционы ОФЗ и движение рубля – именно они сейчас сильнее всего влияют на настроение инвесторов. Внешний фон тоже не помогает: нефть и сырьевые активы остаются нестабильными, а это ухудшает общий аппетит к риску.
Сегодня состоится закрытие дивидендных реестров X5, «Абрау-Дюрсо», «Инарктики», «Европейской электротехники» и «Ламбумиза». Минфин начнет покупки иностранной валюты и золота на сумму 5,4 млрд руб. в день. Геополитическое событие дня – саммит НАТО в Турции.