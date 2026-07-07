Утренний звон по рынку акций 7 июля

Если бы российский фондовый рынок мог сказать «я устал, я ухожу», он бы наверняка сделал это в понедельник. Но такой возможности ему не представилось, поэтому оставалось лишь снижаться и обновлять трехлетний минимум. Комментарии аналитиков также не были радужными: рынок деморализован, и выхода из этой спирали пессимизма пока что не видно.