Утренний звон по рынку акций 8 июля

С точки зрения корпоративной механики схема удобна еще и тем, что дочерняя компания может потом использовать выкупленные бумаги для мотивационных программ или других корпоративных целей. То есть это не просто про «сжечь акции», а сохранение гибкости: компания может и поддержать рынок, и иметь инструмент для опционов/вознаграждений.