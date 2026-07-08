Утренний звон по рынку акций 8 июля

Утренний звон по рынку акций 8 июляИнвесторы пытаются радоваться росту цен на нефть
Российский рынок акций начал среду, 8 июля, повышением на фоне роста цен на нефть. Баррель Brent утром растет почти на 3,5% после возобновления боевых действий между США и и Ираном.
По состоянию на 9:45 мск индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,36% и составил 2198,29. Индекс РТС вырос на 0,36% и составил 909,69
Базовый сценарий на сегодня – боковик с повышенной волатильностью и точечными движениями в некоторых бумагах.
Волатильность как она есть
Цены российских акций уверенно падали в первой половине вчерашнего дня, индекс Мосбиржи сходил на отметку 2200 пунктов, а это уровень декабря 2022 г. Геополитические новости продолжают тревожить инвесторов, негатива также добавляют дивидендные гэпы, которые образуются в ценах ряда бумаг. Впрочем, под конец дня рынок все же отреагировал на рост цен на нефть, и дневное падение оказалось почти полностью выкуплено.
Основную сессию 7 июля индекс Мосбиржи закрыл падением на 0,17%, снизившись до 2190,35 пункта. Индекс РТС смог подрасти на 2,25%, поднявшись до 906,42 пункта.
Рынок штормит, а инвесторы нервничают, отмечают аналитики. На цены давят внешние факторы, в таких условиях позитив в некоторых бумагах не способен развернуть рынок наверх, и он чередует падение и периоды сильной волатильности.
Лидерами роста среди относительно ликвидных бумаг стали:
«Группа Позитив» – 813 руб. (+7,88%),
обыкновенные бумаги «Мечела» – 36,34 руб. (+5,39%),
обыкновенные акции «Татнефти» – 406,7 руб. (+3,9%),
«Т-технологии» – 254,68 руб. (+2,39%),
ВТБ – 65,525 руб. (+2,09%).
В аутсайдерах оказались:
X5 попала в дивидендный провал
По ходу торгов 7 июля акции ритейлера X5 падали на 13,2% на фоне дивидендной отсечки. Дивидендный гэп в X5 получился сильным, но не аномальным по масштабу для такой высокой доходности: накануне она составила около 11,6%, а после старта торгов акции просели почти на 14%.
Это означает, что в цены уже заложены не только сам размер дивиденда, но и дополнительный дисконт из-за общей слабости рынка и осторожности инвесторов.
Аналитики считают, что быстро гэп, скорее всего, не закроется: на восстановление могут уйти недели и даже дольше. Более быстрый отскок возможен, если улучшится внешний фон и усилятся ожидания снижения ключевой ставки.
Поддержку бумаге оказывает сильный бизнес X5 и ожидания новых крупных дивидендов за 9 месяцев и за 2025 год, что снижает риск затяжной распродажи.
Акции МГКЛ выкупит дочерняя «Команда»
МГКЛ одобрила выкуп своих акций дочерней компанией «Команда МГКЛ» на сумму до 896,79 млн руб. по рыночной цене.
В компании ожидают, что реализация выкупа способствует созданию долгосрочной стоимости для акционеров, сохраняя при этом финансовую устойчивость и гибкость для дальнейшего развития.
Решение выглядит рыночно сильным, говорят аналитики, потому что выкуп идет открыто по рыночной цене и может сильно сократить free float – с 31,81% до примерно 5,5%. Это обычно поддерживает котировки: при меньшем числе бумаг в обращении спрос концентрируется на более ограниченном предложении.
С точки зрения корпоративной механики схема удобна еще и тем, что дочерняя компания может потом использовать выкупленные бумаги для мотивационных программ или других корпоративных целей. То есть это не просто про «сжечь акции», а сохранение гибкости: компания может и поддержать рынок, и иметь инструмент для опционов/вознаграждений.
Есть и нюанс: если free float действительно сожмется почти в шесть раз, ликвидность бумаги может снизиться, а волатильность – вырасти. Для инвестора это означает более сильную реакцию на новости, но и более высокий риск резких откатов, если ожидания по росту бизнеса не подтвердятся.
Что день грядущий нам готовит?
На утро 8 июля рынок выглядит осторожно-негативным, но не склонным к новым паническим атакам. Аналитики ждут в основном боковик с повышенной волатильностью и точечными движениями, а не широкого роста цен. Главные сдерживающие факторы – слабый внешний фон, укрепление рубля и отсутствие сильных новых драйверов роста для всего рынка.
Индексные бумаги могут быть под давлением из-за дивидендных гэпов и общей слабости настроений. При этом отдельные истории выглядят лучше рынка: например, IT и бумаги с новостным драйвером могут опережать индекс.
Если инфляционные данные окажутся мягче ожиданий, рынок может получить краткосрочный импульс для роста. На стороне поддержки – растущие цены на нефть.
Сегодня последний день с дивидендами торгуются акции МТС, «Софтлайна» и Мосбиржи. «Озон фармацевтика» закроет дивидендный реестр.
При этом Минфин 8 июля не будет проводить аукционы по размещению ОФЗ. Такое решение было принято «в целях содействия стабилизации рыночной ситуации».