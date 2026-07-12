Итоги торгов на Мосбирже с 6 по 10 июля

На валютном рынке наблюдается временная консолидация, так как факторы поддержки и давления на рубль нашли условное равновесие, говорит Смирнов. Поддержка идет от более высоких цен на нефть в конце весны – начале лета, которые транслируются в курс с временным лагом, растущей вероятности монетарной паузы на июльском заседании ЦБ, а также предстоящих крупных выплат по НДД, под которые экспортерам понадобится покупать больше рублей, перечисляет он. Среди факторов давления на рубль эксперт указывает негативное влияние острой геополитики на все рублевые активы, повышение спроса на валюты со стороны импортеров и отпускной сезон. В целом мало оснований ждать заметных движений курсов до конца месяца, отмечает Смирнов.