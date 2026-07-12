Итоги торгов на Мосбирже с 6 по 10 июля

Итоги торгов на Мосбирже с 6 по 10 июляИндекс на прошлой неделе сильно просел, почти достигнув 2100 пунктов
Главный бенчмарк российского фондового рынка за неделю с 6 по 10 июля потерял 4,33% до 2145,65 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС упал на 3,63% до 881,67 пункта.
Лидерами роста за неделю стали бумаги «Циана» (+8,65%), Positive Technologies (+7,64%), ЮГК (+4,38%), «Лукойла» (+2,6%) и «Яндекса» (+0,98%). В аутсайдерах оказались бумаги «Полюса» (-37,71%), МТС (-16,43%), Х5 (-14,71%), Московской биржи (-13,2%), АФК «Система» (-12,59%).
Курс юаня на Московской бирже за прошедшую неделю снизился на 1,51% (-17 коп.) до 11,32 руб. Курс доллара США на понедельник Банк России установил на отметке 76,66 руб. (-56 коп. за неделю) на основе данных на биржевом и внебиржевом рынках. Курс евро составил 87,67 руб. (-36 коп.). Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent за неделю выросла на 5,13% до $75,82/барр. Августовский фьючерс на нефть WTI подорожал на 3,75% до $71,36/барр.
Индекс Мосбиржи на прошлой неделе просел еще глубже, почти достигнув 2100 пунктов, констатирует эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов. Отскоки формируются слабые и непродолжительные, инфляционные данные настораживают, а напряженная ситуация на топливном рынке грозит еще большим ценовым давлением, что не вселяет оптимизма за две недели до заседания Банка России по ключевой ставке, указывает он. Не становится больше ясности и на геополитическом фронте, отмечает эксперт: перспективы мирных переговоров с Украиной отдаляются, наблюдается тенденция к эскалации.
Без появления позитивных драйверов, прежде всего геополитических, наиболее вероятно сохранение разнонаправленной боковой динамики на уровне 2120–2250 пунктов по индексу Мосбиржи, прогнозирует Смирнов.
Из ближайших событий на российском рынке эксперт выделяет запуск во вторник, 14 июля, на Московской бирже торгов фьючерсным контрактом на нефть WTI. В среду, 15 июля, Росстат сообщит данные по недельной инфляции, а Банк России опубликует оперативную справку по результатам исследования инфляционных ожиданий населения. В четверг, 16 июля, Х5 представит операционные результаты за шесть месяцев 2026 г. От дивидендов на неделе очистятся акции «Татнефти», «Сургутнефтегаза», «Совкомфлота», «Аэрофлота» и др., указывает Смирнов.
В глобальном разрезе центральное внимание по-прежнему занимают американо-иранские коллизии, говорит аналитик, стороны на днях обменялись военными ударами и американский президент Дональд Трамп в сердцах назвал переговоры с Ираном «пустой тратой времени». Также была информация, что технические консультации сторон все-таки продолжаются, возможно, в ближайшее время будут назначены дата и место продолжения мирного диалога, отметил он.
В фокусе также остаются сигналы ключевых регуляторов и статистика, говорит Смирнов. Во вторник и среду выйдут оценки потребительской и производственной инфляции в США за июнь. Также в середине недели будет опубликован блок макроданных по КНР за II квартал, в том числе по динамике ВВП, промпроизводству, розничным продажам, перечисляет он. В пятницу выйдет индекс потребительских цен еврозоны за прошлый июнь, добавляет эксперт.
На валютном рынке наблюдается временная консолидация, так как факторы поддержки и давления на рубль нашли условное равновесие, говорит Смирнов. Поддержка идет от более высоких цен на нефть в конце весны – начале лета, которые транслируются в курс с временным лагом, растущей вероятности монетарной паузы на июльском заседании ЦБ, а также предстоящих крупных выплат по НДД, под которые экспортерам понадобится покупать больше рублей, перечисляет он. Среди факторов давления на рубль эксперт указывает негативное влияние острой геополитики на все рублевые активы, повышение спроса на валюты со стороны импортеров и отпускной сезон. В целом мало оснований ждать заметных движений курсов до конца месяца, отмечает Смирнов.
Прогноз БКС по курсам валют на неделю с 13 по 17 июля: доллар – 76–78 руб., евро – 87–89 руб., юань – 11,1–11,4 руб.