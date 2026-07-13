Утренний звон по рынку акций 13 июля

Утренний звон по рынку акций 13 июляБиржа готовится к новому отскоку
Российский рынок акций рос в выходные и на фоне скачка цен на нефть продолжил движение вверх утром понедельника.
По состоянию на 9:45 индекс индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,15% и составил 2148,80. Индекс РТС вырос на 0,15% и составил 882,96.
Базовый сценарий на сегодня – рынок будет осторожничать на фоне высокой волатильности, речь о полноценном развороте все также не идет.
Еще один шаг вниз
Прошедшую неделю рынок завершил очередным снижением. Новостной фон не дает поводов для оптимизма: новый пакет санкций ЕС, ожидания слабых отчетностей нефтяников за II квартал, рост инфляционного давления – все это продолжает давить на настроения игроков. Мощные дивидендные гэпы также влияют на рынок, создавая реальную отрицательную доходность по ряду бумаг и подталкивая инвесторов к продажам.
Дневную сессию пятницы индекс Мосбиржи завершил падением на 2,08% до 2141,18 пункта, индекс РТС упал на 2,82% до 881,67 пункта.
Среди относительно ликвидных бумаг лидерами снижения стали
«Полюс» – 1220 руб. (-8,49%),
«Алроса» – 18,31 руб. (-3,07%),
«Аэрофлот» – 36,54 руб. (-2,92%),
Совкомбанк – 10,095 руб. (-1,99%).
В топе роста
ЮГК – 0,5972 руб. (+3,45%),
Дом.РФ – 2176,3 руб. (+0,57%),
«Группа Позитив» – 846,8 руб. (+0,57%),
«Северсталь» – 539,8 руб. (+0,26%).
С начала года основной индикатор биржи потерял почти четверть веса – -22,45%, и аналитики пока не видят причин для разворота этого печального тренда. Все четче внизу просматривается отметка 2000 пунктов.
На девелоперов надавила ипотека
Сжатие ипотечного рынка – это негативный сигнал для девелоперского сектора. Он означает более слабый спрос на новостройки, а значит, давление на продажи, денежный поток и будущую выручку застройщиков. На этом фоне перспективы акций российских девелоперов, как считают аналитики, выглядят сдержанно, особенно у компаний с высокой долговой нагрузкой и большей зависимостью от массового ипотечного спроса.
Как аналитики смотрят на бумаги сегмента:
ГК «Самолет» выглядит относительно сильно за счет фокуса на массовом жилье и лучшей адаптации к текущему спросу.
ЛСР обычно воспринимается как более консервативная история, но и для нее слабая ипотека – это ограничение роста.
ПИК и «Эталон» выглядят более рискованными из-за чувствительности к ставкам, спросу и долговой нагрузке.
В текущих условиях сектор девелоперов — это скорее история повышенного риска, чем быстрого роста. Если ипотека продолжит слабеть, акции застройщиков, вероятнее всего, будут торговаться хуже рынка, а интерес инвесторов сместится к самым устойчивым именам и тем компаниям, у которых есть запас ликвидности и меньшая зависимость от льготных ипотечных программ.
Что день грядущий нам готовит?
Рынок все еще экстремально перепродан, что, как считают аналитики, повышает вероятность резких, но краткосрочных технических отскоков без формирования уверенного восходящего тренда.
В целом у рынка нет веских причин для восстановления, и попытки отскока в конце июня – начале июля быстро сменялись распродажами из-за геополитической напряженности, слабой нефти и ожиданий паузы в смягчении ДКП.
При этом рынок начинает готовиться к заседанию ЦБ 24 июля, на котором будет решаться вопрос по ставке. Сигналы регулятора и инфляция находятся в фокусе внимания биржевиков. Если риторика Центробанка останется жесткой, котировки по-прежнему могут быть под давлением.
Сейчас рынок выглядит не как история уверенного роста, а как рынок выбора отдельных бумаг, говорят эксперты: сильнее могут быть компании с собственными драйверами, слабее – акции широкого индекса и циклические истории. При этом перепроданность повышает шанс на отскок, но без улучшения фона он, скорее всего, будет локальным.