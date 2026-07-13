Утренний звон по рынку акций 13 июля

Сжатие ипотечного рынка – это негативный сигнал для девелоперского сектора. Он означает более слабый спрос на новостройки, а значит, давление на продажи, денежный поток и будущую выручку застройщиков. На этом фоне перспективы акций российских девелоперов, как считают аналитики, выглядят сдержанно, особенно у компаний с высокой долговой нагрузкой и большей зависимостью от массового ипотечного спроса.