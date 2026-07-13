Итоги торгов на Мосбирже 13 июля

Курс рубля остается относительно стабильным, констатировал Смирнов. Спрос на валюту со стороны импортеров и населения комфортно покрывается предложением, сформированным по более высоким ценам на нефть конца весны – начала лета, рассуждает он. Статистика по инфляции закрепляет ожидания монетарной паузы в июле – для рубля это фактор поддержки, указывает эксперт. Кроме того, в июле предстоят крупные выплаты по налогу на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья, что может дополнительно увеличивать предложение валюты, отметил он. Ожидания БКС на ближайшие дни по курсу доллара – 76–78 руб., по курсу юаня – 11,2–11,5 руб.