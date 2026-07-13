Итоги торгов на Мосбирже 13 июля

Итоги торгов на Мосбирже 13 июляНефтегазовые фишки росли вслед за ценами на нефть
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в понедельник, 13 июля, вырос на 0,73% до 2161,34 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС прибавил 0,79% и составил 888,62 пункта.
Курс юаня на Московской бирже вырос на 0,1% (+1 коп.) до 11,3 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 76,6 руб. (-4 коп.). Официальный курс евро составил 87,58 руб. (-9 коп.). Цена сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 1,9% до $79,97/барр. Августовский фьючерс на нефть WTI подорожал на 1,8% до $75,1/барр.
Индекс Мосбиржи начал неделю ростом, в моменте превысив отметку 2200 пунктов, рассказывает эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. Основной прирост обеспечили нефтегазовые фишки, которые отыгрывали увеличение нефтяных котировок, отметил он. А вот геополитический фон в контексте украинского конфликта остается напряженным, указал эксперт.
Прогноз БКС по индексу Мосбиржи на 14 июля – 2125–2225 пунктов.
Индекс потребительских цен (ИПЦ) за июнь вышел ожидаемо высоким, продолжает Смирнов: инфляция к маю 2026 г. составила 0,87%, к декабрю 2025 г. – 4,19%. Для сравнения: в июне 2025 г. инфляция составляла 0,2% месяц к месяцу, а к декабрю 2024 г. – 3,77%. Ключевые факторы ускорения – рост стоимости бензина и плодоовощной продукции, заметил эксперт.
Курс рубля остается относительно стабильным, констатировал Смирнов. Спрос на валюту со стороны импортеров и населения комфортно покрывается предложением, сформированным по более высоким ценам на нефть конца весны – начала лета, рассуждает он. Статистика по инфляции закрепляет ожидания монетарной паузы в июле – для рубля это фактор поддержки, указывает эксперт. Кроме того, в июле предстоят крупные выплаты по налогу на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья, что может дополнительно увеличивать предложение валюты, отметил он. Ожидания БКС на ближайшие дни по курсу доллара – 76–78 руб., по курсу юаня – 11,2–11,5 руб.
Мировые рынки в минорных настроениях, инвесторов встревожили новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке и рост цен на нефть, говорит Смирнов. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные берут под контроль Ормузский пролив, и анонсировал жесткие удары по Ирану.
14 июля выйдет статистика по торговому балансу КНР за июнь. В США в этот же день выйдет ИПЦ за прошлый месяц. На российском рынке последний день с дивидендом будут торговаться акции «Татнефти», а Мосбиржа начнет торги расчетным фьючерсным контрактом на нефть WTI.