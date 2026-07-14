Утренний звон по рынку акций 14 июля

Утренний звон по рынку акций 14 июляБиржа растет на нефтяном позитиве
Утром вторника российский рынок продолжает рост на фоне подъема нефти. Ближний фьючерс Brent уже стоит $84 за баррель, и это дает рынку надежду на удачный день.
По состоянию на 9:45 индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,83% и составил 2182,44. Индекс РТС поднялся на 0,83% и составил 897,29.
Базовый сценарий на сегодня – осторожный отскок на сохраняющем слабость рынке, с высокой чувствительностью к новостям, особенно санкционного и геополитического характера.
Нефть протянула руку помощи рынку акций
Понедельник, 13 июля, на российский бирже выдался, что для последнего времени у удивительно, не мрачным. Котировки пошли вверх с самого начала торгов, и к середине дня рынок показал неплохой рост, который, впрочем, частично растерял под конец основной торговой сессии.
Индекс Мосбиржи по итогам дневных торгов вырос на 0,87% до 2164,42 пункта, а РТС – на 0,63% до 889,88. Объем торгов снизился и составил 60,8 млрд руб.
Среди относительно ликвидных бумаг лидерами роста стали
банк «Санкт-Петербург» – 254,77 руб. (+7,54%),
В аутсайдерах оказались
Ключевым фактором роста цен стала ситуация на рынке нефти. Котировки Brent выросли на 7% после новой эскалации конфликта между США и Ираном и преодолели уровень $80 за баррель. При этом ОПЕК+ понизила прогноз роста глобального спроса на нефть в 2026 г. до 0,8 млн баррелей в сутки.
На стороне негатива выступали главным образом инфляционные проблемы. На фоне сложностей на топливном рынке многие аналитики полагают, что на ближайшем заседании 24 июля ЦБ приостановит цикл снижения ключевой ставки и сохранит ее на текущем уровне 14,25%. Не дают рынку стабилизироваться и мощные дивидендные гэпы, которые почти каждый день возникают в ликвидных бумагах.
«Медси» готовят к IPO
Что там на корпоративном фронте? ЦБ зарегистрировал дополнительный выпуск обыкновенных акций ГК «Медси». Ранее сообщалось, что материнская АФК «Система» готовит компанию к выходу на биржу.
«Медси» уже сделала важный шаг к размещению, говорят аналитики, а финальный тайминг будет зависеть от окна на рынке. Сам факт регистрации допэмиссии ЦБ и ранее согласованной закрытой подписки говорит, что подготовка к сделке идет предметно, а не на уровне общих планов.
Допэмиссия перед IPO обычно означает, что компания хочет привлечь капитал до публичного размещения, зафиксировать оценку и показать инвесторам историю роста. Для бизнеса это плюс, если деньги пойдут на снижение долга, расширение сети или развитие новых направлений, но для миноритариев есть риск размытия доли, если оценка pre-IPO окажется слишком низкой.
Главный риск тут – не сама сделка, а цена и момент выхода: менеджмент прямо говорит, что IPO будет проведено только при благоприятной конъюнктуре. Если рынок акций останется слабым, размещение могут перенести, а допэмиссия останется лишь промежуточным этапом подготовки. Еще один риск – неопределенность оценки: инвесторы будут сравнивать «Медси» с другими медактивами и требовать дисконт за нерыночный характер бизнеса.
VK попала под санкции
Акции VK упали в понедельник после сообщений о том,что ЕС включил компанию в санкционные списки.
Санкции ЕС против VK – это негативный новостной фактор для акций, но не операционный шок для бизнеса, говорят аналитики. Сама компания заявила, что сервисы работают в обычном режиме, а рынок уже увидел реакцию в виде краткосрочного снижения котировок.
Основной риск – не срыв текущих рабочих процессов, а рост издержек и ограничение стратегических опций: компани станет сложнее привлекать капитал, строить международные партнерства и пользоваться западной инфраструктурой.
В краткосрочной перспективе в бумагах VK вероятна высокая волатильность и давление из-за риска новых ограничений. Среднесрочно рынок, скорее всего, будет смотреть на то, смогут ли санкции ударить по денежному потоку, затратам и проектам по развитию экосистемы.
Если ограничений на операционную деятельность не появится, эффект может остаться в основном репутационным и оценочным, а не критичным для финансового состояния компании, отмечают эксперты.
Что день грядущий нам готовит?
14 июля российский рынок акций выглядит все еще нервным, но уже немного более устойчивым после распродажи конца прошлой недели. Аналитики в целом ждут повышенной волатильности и не считают, что биржа уже нащупала твердое дно.
Ранее котировки уже показывали умеренный рост, но эксперты называли это именно коррекцией после сильного падения, а не началом полноценного движения наверх.
Сейчас рынок выглядит перепроданным и крайне зависимым от новостей, а не как рынок устойчивого тренда. В такой ситуации лучше смотрятся отдельные истории с собственными драйверами, тогда как индекс в целом остается под давлением внешней повестки.
Базовый сценарий для вторника – осторожный отскок внутри слабого рынка, с высокой чувствительностью к любым заголовкам про санкции и геополитику.
Сегодня «МД Медикал» и «Мосэнерго» закроют дивидендный реестр. Акции «Татнефти» 14 июля последний день торгуются с дивидендами. «Аэрофлот» представит операционные результаты за июнь.