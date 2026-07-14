Утренний звон по рынку акций 14 июля

Главный риск тут – не сама сделка, а цена и момент выхода: менеджмент прямо говорит, что IPO будет проведено только при благоприятной конъюнктуре. Если рынок акций останется слабым, размещение могут перенести, а допэмиссия останется лишь промежуточным этапом подготовки. Еще один риск – неопределенность оценки: инвесторы будут сравнивать «Медси» с другими медактивами и требовать дисконт за нерыночный характер бизнеса.