ЕС ввел санкции против VK и юрлица Мах

Меры вводятся в связи с ситуацией с правами человека. Это первый случай, когда под прямые санкции Евросоюза попала сама компания VK. Ранее холдинг не находился под западными санкциями, однако под персональные ограничения США, ЕС и Великобритании с 2022 г. подпадал гендиректор VK Владимир Кириенко.