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ЕС ввел санкции против VK и юрлица Мах

Ограничения не повлияют на работу платформ, заверили в VK
Ведомости

Евросоюз расширил санкционные списки, включив в них компанию VK и юрлицо мессенджера Мах. В общей сложности под новые ограничения попали 11 физлиц и пять компаний. Об этом говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.

Меры вводятся в связи с ситуацией с правами человека. Это первый случай, когда под прямые санкции Евросоюза попала сама компания VK. Ранее холдинг не находился под западными санкциями, однако под персональные ограничения США, ЕС и Великобритании с 2022 г. подпадал гендиректор VK Владимир Кириенко.

В VK «Ведомостям» сообщили, что санкции ЕС не влияют на работу основной площадки и Мах. «Приложения и сервисы доступны пользователям в привычном режиме», – отметили там.

В конце июня Apple удалила из App Store приложения VK, включая «VK Видео», «VK Мессенджер», «VK Музыку» и «Дзен». Тогда компания объяснила это необходимостью соблюдать санкционные ограничения, хотя сама VK отрицала наличие прямых санкций. Глава Минцифры Максут Шадаев сообщал, что около 20 млн пользователей мессенджера «Макс» лишились доступа к нему после удаления из App Store.

В июне 2026 г. Минцифры назвало решение Apple политически мотивированным и направило обращение в ФАС. Новые санкции ЕС вводятся на фоне обсуждения 21-го пакета рестрикций против России. 13 июля глава дипслужбы ЕС Кая Каллас сообщила, что пакет пока не согласован, но в качестве промежуточного решения утвержден отдельный список из 250 физических и юридических лиц.

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