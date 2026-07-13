ЕС ввел санкции против VK и юрлица Мах

ЕС ввел санкции против VK и юрлица МахОграничения не повлияют на работу платформ, заверили в VK
Меры вводятся в связи с ситуацией с правами человека. Это первый случай, когда под прямые санкции Евросоюза попала сама компания VK. Ранее холдинг не находился под западными санкциями, однако под персональные ограничения США, ЕС и Великобритании с 2022 г. подпадал гендиректор VK Владимир Кириенко.
В VK «Ведомостям» сообщили, что санкции ЕС не влияют на работу основной площадки и Мах. «Приложения и сервисы доступны пользователям в привычном режиме», – отметили там.
В конце июня Apple удалила из App Store приложения VK, включая «VK Видео», «VK Мессенджер», «VK Музыку» и «Дзен». Тогда компания объяснила это необходимостью соблюдать санкционные ограничения, хотя сама VK отрицала наличие прямых санкций. Глава Минцифры Максут Шадаев сообщал, что около 20 млн пользователей мессенджера «Макс» лишились доступа к нему после удаления из App Store.
В июне 2026 г. Минцифры назвало решение Apple политически мотивированным и направило обращение в ФАС. Новые санкции ЕС вводятся на фоне обсуждения 21-го пакета рестрикций против России. 13 июля глава дипслужбы ЕС Кая Каллас сообщила, что пакет пока не согласован, но в качестве промежуточного решения утвержден отдельный список из 250 физических и юридических лиц.