Итоги торгов на Мосбирже 14 июля

Дополнительным фактором в пользу нацвалюты могут стать крупные квартальные выплаты по НДД, которые предстоят компаниям в этом месяце, допустил Смирнов. Ожидания паузы в снижении ключевой ставки также можно рассматривать как поддерживающий сигнал для рубля: привлекательность сбережений в нем будет снижаться медленнее, а стоимость кредитования останется высокой, добавил он. В то же время в III квартале традиционно восстанавливаются импортные потоки, а отпускной сезон дополнительно повышает спрос на валюту, напомнил эксперт.