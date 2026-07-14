Итоги торгов на Мосбирже 14 июля

Итоги торгов на Мосбирже 14 июляИндекс совершил очередную попытку подъема в направлении 2200 пунктов
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии во вторник, 14 июля, увеличился на 0,29% до 2170,78 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС потерял 0,83% и составил 882,48 пункта.
Лидерами роста стали бумаги «Циана» (+4,4%), «Совкомфлота» (+3,9%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (+2,9%), бумаги «Русала» (+2,7%) и «Ленты» (+1,5%). В аутсайдерах оказались бумаги «Мосэнерго» (-13,8%), МТС (-5,1%), VK (-4,5%), Positive Technologies (-4,2%) и «Русагро» (-3,2%).
Курс юаня на Московской бирже вырос на 1,3% (+14 коп.) до 11,47 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 77,49 руб. (+87 коп.). Официальный курс евро составил 88,5 руб. (+95 коп.). Цена сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent увеличилась на 2,6% до $85,5/барр. Августовский фьючерс на нефть WTI подорожал на 1,8% до $79,6/барр.
Индекс Мосбиржи совершил во вторник очередную попытку подъема в направлении 2200 пунктов, вблизи которых расположена зона ощутимого сопротивления, рассказывает эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. Но вывести бенчмарк на более высокие уровни на одном лишь всплеске нефтяных цен трудно, констатировал он, поэтому, как и накануне, произошел откат от дневных вершин. Прогресса по украинскому урегулированию нет, ЕС и США обсуждают новые антироссийские санкции, продолжаются атаки на нефтяную инфраструктуру, перечисляет эксперт.
Пауза в снижении ключевой ставки в июле уже практически предрешена, считает Смирнов: в Банке России заявили, что не вправе закрыть глаза на ситуацию с топливными ценами и высокие инфляционные ожидания. Более того, если ценовая картина не улучшится, то пауза может распространиться и на сентябрьское решение, допустил эксперт.
Краткосрочный прогноз БКС по индексу Мосбиржи – 2100–2200 пунктов, по курсу юаня – 11,2–11,5 руб., по курсу доллара – 76–78 руб.
На валютном рынке в начале недели сохраняется относительное спокойствие, отметил Смирнов. Нефтяные цены растут на фоне эскалации вокруг Ирана, но эффект для российской валюты пока может быть лишь локальным и во многом спекулятивным, предупредил он. Основная экспортная выручка от более высоких цен поступит на рынок ближе к концу лета, пока же рубль в первую очередь поддерживает приток выручки, сформированной по котировкам конца мая – начала июня, объяснил эксперт.
Дополнительным фактором в пользу нацвалюты могут стать крупные квартальные выплаты по НДД, которые предстоят компаниям в этом месяце, допустил Смирнов. Ожидания паузы в снижении ключевой ставки также можно рассматривать как поддерживающий сигнал для рубля: привлекательность сбережений в нем будет снижаться медленнее, а стоимость кредитования останется высокой, добавил он. В то же время в III квартале традиционно восстанавливаются импортные потоки, а отпускной сезон дополнительно повышает спрос на валюту, напомнил эксперт.
Мировые рынки напряжены из-за ближневосточной эскалации и роста цен на нефть, указал Смирнов. В США темпы роста потребительских цен в июне сократились до 3,5% с майских 4,2% – сильнее ожидавшихся аналитиками 3,8%. В КНР инвесторов приободрила статистика по торговому балансу за июнь: экспорт в долларовом выражении вырос на 27% г/г – самая уверенная динамика с октября 2021 г., импорт вырос на 36% г/г – тоже лучший результат за пять лет.