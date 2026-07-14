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Главная / Инвестиции /

ЦБ предупредил о рисках геймификации инвестиций

Ведомости

Банк России сообщил, что получает жалобы на практики геймификации в приложениях брокеров. Об этом говорится в докладе для общественных консультаций, который посвящен практикам вовлечения потребителей на рынке инвестиционных услуг.

Геймификацией ЦБ называет включение в процесс взаимодействия с потребителем элементов игры, снижающих критичность восприятия информации о финансовых продуктах. К ним относятся игры в мобильных приложениях, турниры, задания, ставки и розыгрыши.

В Банке России отметили, что сделки инвесторов становятся более рискованными. Геймификация создает эмоциональные ситуации, когда решения принимаются быстро и не всегда осознанно. Кроме того, клиенту предлагают неподходящие для его стратегии продукты или побуждают к совершению сделок без должного изучения продукта. В ЦБ отметили, что инвестор может остаться без понимания сроков, когда закрыть позицию. Клиент может вносить больше денег на брокерский счет, чем ему требуется, без осознания рисков. У инвестора формируется мнение, что получение дохода – это удача. Это может провоцировать смешение в понимании инвестора азартных игр и инвестиционной деятельности, пишет ЦБ.

При этом геймификация может работать в образовательных целях и побуждать к формированию долгосрочных сбережений и созданию подушки безопасности. Использование игровых элементов может помочь донести сложную информацию простым и понятным способом, отметил Банк России в докладе.

ЦБ рекомендовал ограничить виды геймификации, обладающие повышенными рисками, а также ввести регулирование уведомлений, которые подталкивают инвесторов к заключению сделок. Регулятор настоял, чтобы брокеры давали пользователям право отказа от элементов геймификации в дистанционных каналах.

8 июля Мосбиржа сообщила, что за полгода частные инвесторы вложили в ценные бумаги на 70% средств больше в сравнении с аналогичным периодом 2025 г. Количество частных инвесторов с брокерскими счетами на Мосбирже по итогам июня выросло на 265 000 человек и составило 41,9 млн руб. Они открыли более 80 млн счетов.

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