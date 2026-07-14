ЦБ предупредил о рисках геймификации инвестиций

В Банке России отметили, что сделки инвесторов становятся более рискованными. Геймификация создает эмоциональные ситуации, когда решения принимаются быстро и не всегда осознанно. Кроме того, клиенту предлагают неподходящие для его стратегии продукты или побуждают к совершению сделок без должного изучения продукта. В ЦБ отметили, что инвестор может остаться без понимания сроков, когда закрыть позицию. Клиент может вносить больше денег на брокерский счет, чем ему требуется, без осознания рисков. У инвестора формируется мнение, что получение дохода – это удача. Это может провоцировать смешение в понимании инвестора азартных игр и инвестиционной деятельности, пишет ЦБ.