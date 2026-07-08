Частные инвесторы с начала года вложили в ценные бумаги почти 1,5 трлн рублей

Вложения частных инвесторов в облигации на Мосбирже превысили сумму в 1,1 трлн руб. по итогам первой половины 2026 г. Показатель вырос на 18% в сравнении с результатом января – июня 2025 г. По данным биржи, в июне 2026 г. 794 000 частных инвесторов совершали такие сделки, что на 44,4% больше, чем в тот же месяц 2025 г.