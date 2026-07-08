Частные инвесторы с начала года вложили в ценные бумаги почти 1,5 трлн рублей
Количество частных инвесторов с брокерскими счетами на Мосбирже по итогам июня выросло на 265 000 человек и составило 41,9 млн руб. Они открыли более 80 млн счетов. За первый летний месяц сделки на Мосбирже заключали более 3 млн человек, из которых примерно 358 000 – квалифицированные инвесторы. Доля физлиц в объеме торгов акциями в июне составила 63,5%, облигациями – 12,8%, на срочном рынке – 46,8%.
За июнь инвестиции физических лиц в ценные бумаги выросли на 32% к июню 2025 г. – до 264,1 млрд руб. Из них 30,2 млрд руб. инвесторы вложили в акции, а 231 млрд руб. – в облигации. Инвестиции в ПИФы составили 2,9 млрд руб.
В выходные сделки заключали более 673 900 частных инвесторов. Их доля в торгах в выходные на рынке акций составила 83%, на рынке облигаций – 97%, а на срочном рынке – 74%.
Вложения частных инвесторов в облигации на Мосбирже превысили сумму в 1,1 трлн руб. по итогам первой половины 2026 г. Показатель вырос на 18% в сравнении с результатом января – июня 2025 г. По данным биржи, в июне 2026 г. 794 000 частных инвесторов совершали такие сделки, что на 44,4% больше, чем в тот же месяц 2025 г.