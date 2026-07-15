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Утренний звон по рынку акций 15 июля

Геополитика тормозит рост индекса
Александр Яковлев
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Утром в среду российский рынок акций перешел к очередному снижению на фоне коррекции нефтяных котировок. По состоянию на 9:45 индекс Мосбиржи упал по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,36% и составил 2141,36. Индекс РТС снизился на 1,36% и составил 870,52.

Базовый сценарий на сегодня – сохранение умеренно позитивного фона с высокой волатильностью. Ключевые триггеры ближайших дней – ставка ЦБ, дивиденды и геополитика.

Потерянный рост

Российский рынок акций бодро начал вторник на растущей нефти, но в итоге завершил торги лишь в слабом плюсе. Brent, торгующаяся сегодня утром уже выше $85 за баррель, оказывала рынку поддержку, но ее не хватило для продолжения уверенного подъема. В итоге даже акции некоторых российских нефтяных компаний завершили день в минусе.

По итогам основной сессии индекс Мосбиржи подрос на 0,29%, завершив торги на уровне 2170,78 пункта, а РТС вообще снизился на 0,83%, опустившись до отметки в 882,48 пункта.

Среди относительно ликвидных бумаг лидерами роста стали

  • префы «Сургутнефтегаза» – 37,305 руб. (+3,04%),

  • «Русал» – 24,23 руб. (+2,73%),

  • ТМК – 63,08 руб. (+1,97%),

  • обыкновенные акции «Татнефти» – 486,9 руб. (+1,65%).

В аутсайдерах оказались

Очередную свинью настроившемуся было на рост рынку подложила геополитика. По ходу дня начали появляться сообщения о том, что президент США Дональд Трамп поддержит пакет «адских санкций» против России, который последние годы активно лоббировал скончавшийся на днях сенатор Линдси Грэм (признан экстремистом и террористом в РФ). Во вторник вечером Трамп и сам заявил журналистам, что есть большая вероятность принятия законопроекта, разработанного покойным политиком.

«Россети» проведут допэмиссию

Во вторник совет директоров «Россетей» утвердил цену размещения дополнительных обыкновенных акций в размере 0,5 руб. Ранее акционеры одобрили допэмиссию более 902 млрд акций по закрытой подписке в пользу Росимущества. Объем размещения оценивается примерно в 451,5 млрд руб.

После сделки доля государства в капитале должна вырасти, а free-float и экономический вес текущих частных акционеров – снизиться.

Почему это не очень хорошо

Для рынка это прежде всего история разводнения: на одну и ту же долю бизнеса будет приходиться больше акций, поэтому без сопоставимого роста прибыли на акцию цена бумаги обычно испытывает давление. Уже на этапе объявления новость вызывала падение котировок, а аналитики оценивали ее негативно именно из-за риска размывания. Впрочем, стоит отметить, что по итогам дня акции «Россетей» выросли более чем на 1%.

Даже если часть средств пойдет на модернизацию сети, эффект для миноритария зависит от того, принесут ли вложения ощутимый рост будущих тарифных доходов и прибыли.

Почему это не очень плохо

Допэмиссия будет выглядеть для рынка более «гуманной», если деньги направят в проекты с понятной окупаемостью, а тарифное регулирование позволит переложить инвестиции в будущую выручку. Но для этого нужно время, а в моменте рынок обычно реагирует именно на размывание капитала и ухудшение инвестиционной истории.

Для акций «Россетей» это скорее минус, говорят аналитики, особенно на краткосрочном горизонте: давление на котировки и оценку, вероятно, сохранится, пока рынок не увидит, как именно новая эмиссия улучшает экономику бизнеса. Долгосрочно все будет зависеть от того, превратятся ли эти 451,5 млрд руб. в рост регулируемой базы, тарифной выручки и прибыли, а не просто в увеличение числа акций.

Что день грядущий нам готовит?

Сейчас рынок акций выглядит как перешедший от паники к осторожному восстановлению. Аналитики допускают продолжение роста, но пока скорее в форме коридора и выборочного подъема отдельных бумаг, а не широкого ралли.

Поддерживают рынок ожидания дивидендного реинвестирования в конце июля – начале августа и техническая перепроданность после слабой первой половины месяца.

Геополитический фон остается главным фактором риска, и рынок по-прежнему очень чувствителен к любым новым заголовкам такого характера. При этом дивидендные гэпы и слабость отдельных сырьевых бумаг также мешают устойчивому росту индекса.

Отдельный x-фактор – решение ЦБ по ставке. Вчера президент Владимир Путин заявил, что ключевая ставка может продолжить уверенно снижаться и это и будет «естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики». Теперь остается узнать, как «ключ» будет коррелировать с такими прогнозами главы государства.

Сегодня акции «Сургутнефтегаза» и «Совкомфлота» последний день торгуются с дивидендами. Кроме того, 15 июля закрывается реестр для получения дивидендов «Татнефти». Росстат в среду традиционно представит данные о недельной инфляции.

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