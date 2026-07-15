Утренний звон по рынку акций 15 июля

Утренний звон по рынку акций 15 июляГеополитика тормозит рост индекса
Утром в среду российский рынок акций перешел к очередному снижению на фоне коррекции нефтяных котировок. По состоянию на 9:45 индекс Мосбиржи упал по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,36% и составил 2141,36. Индекс РТС снизился на 1,36% и составил 870,52.
Базовый сценарий на сегодня – сохранение умеренно позитивного фона с высокой волатильностью. Ключевые триггеры ближайших дней – ставка ЦБ, дивиденды и геополитика.
Потерянный рост
Российский рынок акций бодро начал вторник на растущей нефти, но в итоге завершил торги лишь в слабом плюсе. Brent, торгующаяся сегодня утром уже выше $85 за баррель, оказывала рынку поддержку, но ее не хватило для продолжения уверенного подъема. В итоге даже акции некоторых российских нефтяных компаний завершили день в минусе.
По итогам основной сессии индекс Мосбиржи подрос на 0,29%, завершив торги на уровне 2170,78 пункта, а РТС вообще снизился на 0,83%, опустившись до отметки в 882,48 пункта.
Среди относительно ликвидных бумаг лидерами роста стали
В аутсайдерах оказались
МТС – 167,3 руб. (-4,89%),
VK – 156,4 руб. (-4,61%),
«Группа Позитив» – 811,6 руб. (-4,22%),
Ozon – 3146 руб. (-2,53%),
«Яндекс» – 3551 руб. (-2%).
Очередную свинью настроившемуся было на рост рынку подложила геополитика. По ходу дня начали появляться сообщения о том, что президент США Дональд Трамп поддержит пакет «адских санкций» против России, который последние годы активно лоббировал скончавшийся на днях сенатор Линдси Грэм (признан экстремистом и террористом в РФ). Во вторник вечером Трамп и сам заявил журналистам, что есть большая вероятность принятия законопроекта, разработанного покойным политиком.
«Россети» проведут допэмиссию
Во вторник совет директоров «Россетей» утвердил цену размещения дополнительных обыкновенных акций в размере 0,5 руб. Ранее акционеры одобрили допэмиссию более 902 млрд акций по закрытой подписке в пользу Росимущества. Объем размещения оценивается примерно в 451,5 млрд руб.
После сделки доля государства в капитале должна вырасти, а free-float и экономический вес текущих частных акционеров – снизиться.
Почему это не очень хорошо
Для рынка это прежде всего история разводнения: на одну и ту же долю бизнеса будет приходиться больше акций, поэтому без сопоставимого роста прибыли на акцию цена бумаги обычно испытывает давление. Уже на этапе объявления новость вызывала падение котировок, а аналитики оценивали ее негативно именно из-за риска размывания. Впрочем, стоит отметить, что по итогам дня акции «Россетей» выросли более чем на 1%.
Даже если часть средств пойдет на модернизацию сети, эффект для миноритария зависит от того, принесут ли вложения ощутимый рост будущих тарифных доходов и прибыли.
Почему это не очень плохо
Допэмиссия будет выглядеть для рынка более «гуманной», если деньги направят в проекты с понятной окупаемостью, а тарифное регулирование позволит переложить инвестиции в будущую выручку. Но для этого нужно время, а в моменте рынок обычно реагирует именно на размывание капитала и ухудшение инвестиционной истории.
Для акций «Россетей» это скорее минус, говорят аналитики, особенно на краткосрочном горизонте: давление на котировки и оценку, вероятно, сохранится, пока рынок не увидит, как именно новая эмиссия улучшает экономику бизнеса. Долгосрочно все будет зависеть от того, превратятся ли эти 451,5 млрд руб. в рост регулируемой базы, тарифной выручки и прибыли, а не просто в увеличение числа акций.
Что день грядущий нам готовит?
Сейчас рынок акций выглядит как перешедший от паники к осторожному восстановлению. Аналитики допускают продолжение роста, но пока скорее в форме коридора и выборочного подъема отдельных бумаг, а не широкого ралли.
Поддерживают рынок ожидания дивидендного реинвестирования в конце июля – начале августа и техническая перепроданность после слабой первой половины месяца.
Геополитический фон остается главным фактором риска, и рынок по-прежнему очень чувствителен к любым новым заголовкам такого характера. При этом дивидендные гэпы и слабость отдельных сырьевых бумаг также мешают устойчивому росту индекса.
Отдельный x-фактор – решение ЦБ по ставке. Вчера президент Владимир Путин заявил, что ключевая ставка может продолжить уверенно снижаться и это и будет «естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики». Теперь остается узнать, как «ключ» будет коррелировать с такими прогнозами главы государства.
Сегодня акции «Сургутнефтегаза» и «Совкомфлота» последний день торгуются с дивидендами. Кроме того, 15 июля закрывается реестр для получения дивидендов «Татнефти». Росстат в среду традиционно представит данные о недельной инфляции.