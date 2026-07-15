Утренний звон по рынку акций 15 июля

Для рынка это прежде всего история разводнения: на одну и ту же долю бизнеса будет приходиться больше акций, поэтому без сопоставимого роста прибыли на акцию цена бумаги обычно испытывает давление. Уже на этапе объявления новость вызывала падение котировок, а аналитики оценивали ее негативно именно из-за риска размывания. Впрочем, стоит отметить, что по итогам дня акции «Россетей» выросли более чем на 1%.