Итоги торгов на Мосбирже 15 июля

На китайских биржах в среду наблюдались сдержанные настроения – ближневосточное обострение беспокоит инвесторов, рассказывает Смирнов. Кроме того, после сильных данных по торговому балансу вышла неоднозначная статистика по ВВП: рост во II квартале составил 4,3% – минимум с IV квартала 2022 г., указал он. При этом показатели по промышленному производству, розничным продажам и безработице оказались лучше ожиданий, отметил эксперт. В США цены производителей в июне выросли на 5,5% г/г – меньше майских 6% и прогнозных 6,2%, добавил он.