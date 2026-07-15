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Итоги торгов на Мосбирже 15 июля

Новости о возможных санкциях США спровоцировали волну фиксации прибыли
Андрей Шведов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в среду, 15 июля, уменьшился на 2,71% до 2111,9 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС потерял 3,29% и составил 853,41 пункта.

Лидерами роста стали бумаги МТС (+2,5%), «Ленты» (+2,4%), МКБ (+1,8%) и «Циана» (+0,4%). В аутсайдерах оказались бумаги VK (-7,1%), «Русагро» (-6,3%), «Алросы» (-5,6%), «Аэрофлота» (-5,3%) и ВТБ (-5,2%).

Курс юаня на Московской бирже снизился на 0,3% (-3 коп.) до 11,4 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 77,96 руб. (+47 коп.). Официальный курс евро составил 88,9 руб. (+38 коп.). Цена сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent уменьшилась на 1,4% до $83,5/барр. Августовский фьючерс на нефть WTI подешевел на 0,5% до $78,9/барр.

Российский рынок акций в среду опустился к 3,5-годичным минимумам: волну фиксации прибыли спровоцировали новости о возможных санкциях Вашингтона против отечественных банков и энергетического сектора, полагает эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. К тому же ЕС параллельно активизировал работу над 21-м пакетом антироссийских ограничений, а цены на нефть снижались, добавил он.

Утренний звон по рынку акций 15 июля

Инвестиции / Рынки

Еще инвесторы закладывают паузу в снижении ключевой ставки в июле, отметил Смирнов. Более того, если ситуацию на топливном рынке не удастся оперативно сгладить, ставка может остаться неизменной и в сентябре, не исключил он. Присутствует и технический фактор снижения – дивидендные отсечки, указал эксперт.

Прогноз БКС по индексу Мосбиржи на четверг – 2100–2200 пунктов, по курсу юаня – 11,3–11,6 руб., по курсу доллара – 76–78 руб.

Валютный рынок вышел из недолгого равновесия, отметил Смирнов. Рубль резко отступил, но уже к следующей неделе снова может стабилизироваться, допустил он, локальную поддержку ему должен оказать налоговый период, также в пользу нацвалюты можно будет трактовать ожидаемую паузу в снижении ключевой ставки.

На китайских биржах в среду наблюдались сдержанные настроения – ближневосточное обострение беспокоит инвесторов, рассказывает Смирнов. Кроме того, после сильных данных по торговому балансу вышла неоднозначная статистика по ВВП: рост во II квартале составил 4,3% – минимум с IV квартала 2022 г., указал он. При этом показатели по промышленному производству, розничным продажам и безработице оказались лучше ожиданий, отметил эксперт. В США цены производителей в июне выросли на 5,5% г/г – меньше майских 6% и прогнозных 6,2%, добавил он.

В четверг акции «Сургутнефтегаза» и «Совкомфлота» очистятся от дивидендов, а бумаги «Аэрофлота» будут последний день торговаться перед закрытием реестра. X5 и Henderson раскроют операционные результаты за II квартал, а банк «Санкт-Петербург» – полугодовую финансовую отчетность по российским стандартам. На американском рынке в этот день выйдут данные по розничным продажам за июнь.

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