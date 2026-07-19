Итоги торгов на Мосбирже с 13 по 17 июля

Также рынок начинает закладывать монетарную паузу не только в июле, но и потенциально еще в сентябре, добавил эксперт. Топливные цены, подогревающие инфляцию, внесли весомый вклад в изменение парадигмы ожиданий по ставке, констатировал он. Ближайшее заседание регулятора пройдет в пятницу, 24 июля, напомнил Смирнов. Перед этим выйдут важные данные: во вторник Банк России выпустит оперативную справку об инфляционных ожиданиях населения, в среду Росстат опубликует индекс цен производителей за июнь и недельный отчет по инфляции, отметил он.