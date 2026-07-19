Итоги торгов на Мосбирже с 13 по 17 июля

Итоги торгов на Мосбирже с 13 по 17 июляНегатива по-прежнему слишком много, и чрезвычайно мало зацепок для покупателей
Главный бенчмарк российского фондового рынка за неделю с 13 по 17 июля уменьшился на 8,73% до 1958,43 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС потерял 10,74% и составил 786,94 пункта.
Лидерами роста стали бумаги МКБ (+7,1%), «Ленты» (+4,4%), «Циана» (+3,7%) и ММК (+0,7%). В аутсайдерах оказались бумаги «Мосэнерго» (-27,4%), VK (-25,5%), «Русагро» (-21,2%), «Аэрофлота» (-20,5%) и ВТБ (-19,9%).
Курс юаня на Московской бирже за пять торговых дней вырос на 2,2% (+25 коп.) до 11,57 руб. Курс доллара США на понедельник Банк России установил на отметке 78,39 руб. (+1,7 руб.) на основе данных на биржевом и внебиржевом рынках. Официальный курс евро составил 89,89 руб. (+2,2 руб.). Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent увеличилась на 15,9% до $88,1/барр. Августовский фьючерс на нефть WTI подорожал на 15,5% до $82,5/барр.
Еще одна неделя прошла для индекса Мосбиржи под знаком минус: по-прежнему слишком много негатива и чрезвычайно мало зацепок для покупателей, рассказывает эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. Геополитика стабильно напряженная: эскалация по украинскому треку растет, о продолжении переговоров ничего не слышно, ширятся санкционные риски, перечисляет он.
Также рынок начинает закладывать монетарную паузу не только в июле, но и потенциально еще в сентябре, добавил эксперт. Топливные цены, подогревающие инфляцию, внесли весомый вклад в изменение парадигмы ожиданий по ставке, констатировал он. Ближайшее заседание регулятора пройдет в пятницу, 24 июля, напомнил Смирнов. Перед этим выйдут важные данные: во вторник Банк России выпустит оперативную справку об инфляционных ожиданиях населения, в среду Росстат опубликует индекс цен производителей за июнь и недельный отчет по инфляции, отметил он.
Краткосрочный прогноз БКС по индексу Мосбиржи – 1950–2100 пунктов. Технический фактор в виде дивидендных отсечек, прежде всего в акциях Сбербанка и ВТБ, может отнять у бенчмарка до 2,5%, допустил Смирнов.
Юань на новой неделе может торговаться в диапазоне 11,3–11,6 руб., доллар – 77–79 руб., ожидает эксперт. Волна продаж в акциях и облигациях спровоцировала частичный уход в валюту, также не на стороне рубля сезон отпусков и оживление импорта, отмечает он. А вот возвращение более высоких цен на нефть и все более вероятная пауза в снижении ключевой ставки, напротив, сдерживают девальвацию, указал Смирнов.
На новой неделе «Северсталь» раскроет операционные и финансовые результаты по международным стандартам за первое полугодие, «Русагро» и «Русгидро» – полугодовые производственные отчетности, Народный банк Китая и ЕЦБ примут решение по процентным ставкам, выйдут предварительные индексы PMI еврозоны и США за июль.