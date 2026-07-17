Долларовый индекс РТС упал ниже 800 пунктов
Долларовый индекс РТС (RTSI) в моменте снизился до 798,93 пункта впервые за полтора года. Падение составило на 4,25%
По состоянию на 12:10 мск индекс поднялся до 806,62 п. Снижение к закрытию составило 0,66%. Изменение с начала месяца составило 14,59%, а с начала года – 27,55%.
Лидерами снижения стали Аэрофлот (-13,49%), «Мосэнерго» (-4,86%), VK (-4,57%), «Полюс» (-4,51%), «Сургутнефтегаз» (-3,55%). Рост показывают акции МКБ (+2,03%), «Ренессанс» (+1,93%), ММК (+1,86%), «Алроса» (+1,69%), «Роснефть» (+1,67%).
16 июля российский фондовый рынок продемонстрировал резкое снижение в ходе основной торговой сессии. Индекс Мосбиржи впервые с 21 октября 2022 г. опускался ниже отметки 2025 пунктов. Индекс РТС оставался под существенным давлением, потеряв 4,39% и опустившись до 815,97 пункта.