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Индекс Мосбиржи опустился ниже 2025 пунктов впервые с октября 2022 года

Ведомости

Российский фондовый рынок продемонстрировал резкое снижение в ходе основной торговой сессии. Индекс Мосбиржи впервые с 21 октября 2022 г. опускался ниже отметки 2025 пунктов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18:13 мск индекс Мосбиржи снижался на 4,18% и достигал 2023,66 пункта. По данным на 18:23 мск он находился на уровне 2028,59 пункта, что соответствует снижению на 3,94%.

Индекс РТС к этому времени также оставался под существенным давлением, потеряв 4,39% и опустившись до 815,97 пункта.

По состоянию на 12:00 мск 16 июля индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 2,38% и составил 2061,68. Индекс РТС снизился на 2,38% и составил 833,12.

По итогам основной сессии 15 июля индекс Мосбиржи уменьшился на 2,71% до 2111,9 пункта. Индекс РТС потерял 3,29% и составил 853,41 пункта.

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