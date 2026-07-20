Утренний звон по рынку акций 20 июля

Неделя может стать одной из самых непредсказуемых и волатильных в этом году, отмечают эксперты. Шансы на рост есть, но базовый взгляд аналитиков остается осторожно-негативным: рынок сильно перепродан, однако ближайшие дни могут пройти под давлением дивидендных отсечек, слабого спроса на риск и ожиданий по ставке ЦБ. Более реалистичный сценарий сейчас – высокая волатильность и попытки отскока, а не уверенный разворот вверх.