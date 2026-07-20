Утренний звон по рынку акций 20 июля

Утренний звон по рынку акций 20 июляБиржа надеется на позитивное начало недели
Российский рынок акций начал утро новым падением индекса на фоне мощных дивидендных гэпов в ликвидных бумагах.
По состоянию на 9:45 индекс индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,77% и составил 1923,80. Индекс РТС снизился на 1,77% и составил 773,02.
Базовый сценарий на сегодня – консолидация около текущих уровней с высокой чувствительностью к новостям и вероятностью новой волны волатильности. В целом неделя может стать одной из самых непредсказуемых в этом году в ожидании решения по ставке ЦБ.
Всё на продажу
В пятницу российский рынок акций продолжил падение ниже уровня 2000 пунктов по индексу Мосбиржи. И, честно говоря, шансов удержаться на плаву перед выходными у него было немного.
Комбинация негативных факторов – от ожиданий паузы в снижении ставки ЦБ до геополитики – все так же давит на настроения инвесторов, которые распродают российские акции уже 19 недель подряд, и это новый рекорд длительности падения индекса.
Дивидендные гэпы в таких условиях играют роль дополнительных «ям», в которые и без того слабый рынок проваливается почти каждую торговую сессию. Так, в пятницу последний день с дивидендами торговались Сбербанк, ВТБ и «Ростелеком», и ожидания падения цен этих тяжеловесов не могли не оказать влияние на настроения игроков.
На этом фоне по итогам основной сессии пятницы индекс Мосбиржи упал на 3,16% до 1958,43 пункта, а РТС – на 3,26% до 786,94. Объем торгов возрос до 78,02 млрд руб.
По итогам выходных индекс потерял около 3%, закрыв воскресенье на отметке в 1937,52 пункта.
На торгах в пятницу лидерами роста среди относительно ликвидных бумаг стали:
В лидерах падения оказались
«Аэрофлот» – 29,08 руб, (-13,79%),
«Полюс» – 954 руб. (-5,21%),
обыкновенные акции «Татнефти» – 414,4 руб. (-4,98%),
«Газпром» – 79,92 руб. (-4,24%),
VK – 121,15 руб. (-3,81%).
Технически идет борьба за уровень 2000 пунктов, однако если в эту пятницу ЦБ разочарует рынок, а геополитический фон останется мрачным, есть шансы уже в ближайшее время протестировать область в районе 1780 по индексу Мосбиржи.
«Транснефть» наконец объявила о дивидендах
Дивидендная сага «Транснефти», нервировавшая рынок почти месяц, подошла к концу. Совет директоров компании рекомендовал выплату дивидендов в размере 204,17 руб. на обыкновенную и привилегированную акции.
Общая сумма выплат составит 147,99 млрд руб. В том числе 116,26 млрд руб. по обыкновенным акциям, 31,7 млрд руб. – по привилегированным. При этом дивиденды вышли сильнее прогнозов – консенсус составлял 186 руб.
Почему это хорошая новость
Выплата заметно выше ожиданий рынка, поэтому новость скорее поддерживает котировки привилегированных бумаг компании.
Доходность по текущим ценам выглядит очень высокой, примерно 17%.
Компания сохранила высокий коэффициент payout, что подтверждает статус одной из главных дивидендных историй на рынке.
Для торгующихся на бирже префов «Траснефти» это однозначный плюс: высокая и подтвержденная выплата обычно привлекает дивидендных инвесторов и поддерживает оценку бумаги. Но после отсечки рынок, как правило, быстро закладывает в цены дивидендный гэп, так что краткосрочно в бумагах возможна коррекция.
«БТС – мост» купил 67% ЮГК
17 июля стало известно, что «БТС – мост холдинг» получил право распоряжаться 149 816 388 208 голосующими акциями ЮГК. Это соответствует доле в размере 67,2489% уставного капитала общества.
Пакет акций ЮГК был выставлен на торги за 140,4 млрд руб. Совокупная стоимость активов, ранее принадлежавших предпринимателю Константину Струкову и связанным с ним лицам, составляла 162 млрд руб.
Сделка по покупке доли в ЮГК «БТС – мостом» выглядит сильной для самого «БТС – моста», но неоднозначной для ЮГК и ее миноритариев, говорят аналитики. Новый владелец получил контрольный пакет за 93,2 млрд руб., то есть заметно дешевле стартовой оценки, и это может означать как выгодную покупку, так и жесткую переоценку рисков актива.
Что хорошо
- Для ЮГК это шанс на нового стратегического собственника, который может дать долгосрочные инвестиции в развитие добычи.
Что не очень хорошо
Главный риск для рынка – неопределенность после смены контроля владения: инвесторам важно понять, сохранится ли прозрачность управления и дивидендная политика.
Покупка с существенным дисконтом к стартовой цене аукциона показывает, что актив был оценен рынком довольно жестко, а это может давить на восприятие качества истории.
Для миноритариев важно, не начнут ли пересматривать стратегию, капитальные затраты и распределение прибыли в пользу нового контроля.
Что день грядущий нам готовит?
Неделя может стать одной из самых непредсказуемых и волатильных в этом году, отмечают эксперты. Шансы на рост есть, но базовый взгляд аналитиков остается осторожно-негативным: рынок сильно перепродан, однако ближайшие дни могут пройти под давлением дивидендных отсечек, слабого спроса на риск и ожиданий по ставке ЦБ. Более реалистичный сценарий сейчас – высокая волатильность и попытки отскока, а не уверенный разворот вверх.
На стороне позитива:
Нефть заметно выросла за неделю, что немного улучшает внешний фон для российских активов.
Рубль остается в относительно понятных диапазонах, без резкого обвала, что сглаживает панический фактор.
Сильная перепроданность может дать короткие «выкупные» движения, особенно если появятся позитивные сигналы по геополитике или инфляции.
На стороне негатива
Дивидендные отсечки продолжают «съедать» индекс.
Высокая ключевая ставка и ожидания того, что ЦБ может не смягчить риторику, удерживают деньги в депозитах и облигациях.
Инвесторы по-прежнему предпочитают ждать, а не наращивать риск, из-за чего рынок остается хронически недофинансированным.
Сегодня рынок выглядит сильно перепроданным, но еще не готовым к устойчивому росту. Шансы на отскок есть, но базовый сценарий аналитиков – это скорее нервная консолидация около текущих уровней с высокой чувствительностью к новостям, чем полноценное ралли.
Сегодня закрываются дивидендные реестры Сбербанка, ВТБ, Дом.РФ, «Транснефти», «Ростелекома» и «Базиса». Также «Северсталь» представит операционные и финансовые результаты за первое полугодие 2026 г.