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Утренний звон по рынку акций 20 июля

Биржа надеется на позитивное начало недели
Александр Яковлев
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Российский рынок акций начал утро новым падением индекса на фоне мощных дивидендных гэпов в ликвидных бумагах.

По состоянию на 9:45 индекс индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,77% и составил 1923,80. Индекс РТС снизился на 1,77% и составил 773,02.

Базовый сценарий на сегодня – консолидация около текущих уровней с высокой чувствительностью к новостям и вероятностью новой волны волатильности. В целом неделя может стать одной из самых непредсказуемых в этом году в ожидании решения по ставке ЦБ.

Всё на продажу

В пятницу российский рынок акций продолжил падение ниже уровня 2000 пунктов по индексу Мосбиржи. И, честно говоря, шансов удержаться на плаву перед выходными у него было немного.

Комбинация негативных факторов – от ожиданий паузы в снижении ставки ЦБ до геополитики – все так же давит на настроения инвесторов, которые распродают российские акции уже 19 недель подряд, и это новый рекорд длительности падения индекса.

Дивидендные гэпы в таких условиях играют роль дополнительных «ям», в которые и без того слабый рынок проваливается почти каждую торговую сессию. Так, в пятницу последний день с дивидендами торговались Сбербанк, ВТБ и «Ростелеком», и ожидания падения цен этих тяжеловесов не могли не оказать влияние на настроения игроков.

На этом фоне по итогам основной сессии пятницы индекс Мосбиржи упал на 3,16% до 1958,43 пункта, а РТС – на 3,26% до 786,94. Объем торгов возрос до 78,02 млрд руб.

По итогам выходных индекс потерял около 3%, закрыв воскресенье на отметке в 1937,52 пункта.

На торгах в пятницу лидерами роста среди относительно ликвидных бумаг стали:

  • ВТБ – 58,99 руб. (+3,17%),

  • Ozon – 2982 руб. (+2,39%),

  • обыкновенные акции «Мечела» – 30,13 руб. (+1,76%),

  • «Алроса» – 16,27 руб. (+1,69%).

В лидерах падения оказались

Технически идет борьба за уровень 2000 пунктов, однако если в эту пятницу ЦБ разочарует рынок, а геополитический фон останется мрачным, есть шансы уже в ближайшее время протестировать область в районе 1780 по индексу Мосбиржи.

«Транснефть» наконец объявила о дивидендах

Дивидендная сага «Транснефти», нервировавшая рынок почти месяц, подошла к концу. Совет директоров компании рекомендовал выплату дивидендов в размере 204,17 руб. на обыкновенную и привилегированную акции.

Общая сумма выплат составит 147,99 млрд руб. В том числе 116,26 млрд руб. по обыкновенным акциям, 31,7 млрд руб. – по привилегированным. При этом дивиденды вышли сильнее прогнозов – консенсус составлял 186 руб.

Почему это хорошая новость

  • Выплата заметно выше ожиданий рынка, поэтому новость скорее поддерживает котировки привилегированных бумаг компании.

  • Доходность по текущим ценам выглядит очень высокой, примерно 17%.

  • Компания сохранила высокий коэффициент payout, что подтверждает статус одной из главных дивидендных историй на рынке.

Для торгующихся на бирже префов «Траснефти» это однозначный плюс: высокая и подтвержденная выплата обычно привлекает дивидендных инвесторов и поддерживает оценку бумаги. Но после отсечки рынок, как правило, быстро закладывает в цены дивидендный гэп, так что краткосрочно в бумагах возможна коррекция.

«БТС – мост» купил 67% ЮГК

17 июля стало известно, что «БТС – мост холдинг» получил право распоряжаться 149 816 388 208 голосующими акциями ЮГК. Это соответствует доле в размере 67,2489% уставного капитала общества.

Пакет акций ЮГК был выставлен на торги за 140,4 млрд руб. Совокупная стоимость активов, ранее принадлежавших предпринимателю Константину Струкову и связанным с ним лицам, составляла 162 млрд руб.

Сделка по покупке доли в ЮГК «БТС – мостом» выглядит сильной для самого «БТС – моста», но неоднозначной для ЮГК и ее миноритариев, говорят аналитики. Новый владелец получил контрольный пакет за 93,2 млрд руб., то есть заметно дешевле стартовой оценки, и это может означать как выгодную покупку, так и жесткую переоценку рисков актива.

Что хорошо

  • Для ЮГК это шанс на нового стратегического собственника, который может дать долгосрочные инвестиции в развитие добычи.

  • «БТС – мост» публично заявлял, что сделка – первая в его плане по заходу в горнодобывающую отрасль, то есть актив может получить поддержку в рамках более широкой стратегии.

  • Если новый владелец будет заинтересован в росте добычи и модернизации, это может улучшить операционные перспективы ЮГК в среднесрочной перспективе.

    • Что не очень хорошо

    • Главный риск для рынка – неопределенность после смены контроля владения: инвесторам важно понять, сохранится ли прозрачность управления и дивидендная политика.

    • Покупка с существенным дисконтом к стартовой цене аукциона показывает, что актив был оценен рынком довольно жестко, а это может давить на восприятие качества истории.

    • Для миноритариев важно, не начнут ли пересматривать стратегию, капитальные затраты и распределение прибыли в пользу нового контроля.

    Что день грядущий нам готовит?

    Неделя может стать одной из самых непредсказуемых и волатильных в этом году, отмечают эксперты. Шансы на рост есть, но базовый взгляд аналитиков остается осторожно-негативным: рынок сильно перепродан, однако ближайшие дни могут пройти под давлением дивидендных отсечек, слабого спроса на риск и ожиданий по ставке ЦБ. Более реалистичный сценарий сейчас – высокая волатильность и попытки отскока, а не уверенный разворот вверх.

    На стороне позитива:

    • Нефть заметно выросла за неделю, что немного улучшает внешний фон для российских активов.

    • Рубль остается в относительно понятных диапазонах, без резкого обвала, что сглаживает панический фактор.

    • Сильная перепроданность может дать короткие «выкупные» движения, особенно если появятся позитивные сигналы по геополитике или инфляции.

    На стороне негатива

    • Дивидендные отсечки продолжают «съедать» индекс.

    • Высокая ключевая ставка и ожидания того, что ЦБ может не смягчить риторику, удерживают деньги в депозитах и облигациях.

    • Инвесторы по-прежнему предпочитают ждать, а не наращивать риск, из-за чего рынок остается хронически недофинансированным.

    Сегодня рынок выглядит сильно перепроданным, но еще не готовым к устойчивому росту. Шансы на отскок есть, но базовый сценарий аналитиков – это скорее нервная консолидация около текущих уровней с высокой чувствительностью к новостям, чем полноценное ралли.

    Сегодня закрываются дивидендные реестры Сбербанка, ВТБ, Дом.РФ, «Транснефти», «Ростелекома» и «Базиса». Также «Северсталь» представит операционные и финансовые результаты за первое полугодие 2026 г.

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