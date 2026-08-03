Итоги торгов на Мосбирже 3 августа

Итоги торгов на Мосбирже 3 августаПоддержку рынку оказали новые усилия по урегулированию украинского конфликта
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в понедельник, 3 августа, увеличился на 1,63% до 2262,75 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС прибавил 0,87% и составил 890,25 пункта.
Лидерами роста стали бумаги «Аэрофлота» (+5,59%), ММК (+4,89%), «Системы» (+4,63%), «Северстали» (+3,82%) и En+ Group (+2,82%). В аутсайдерах оказались бумаги ЮГК (-0,82%), «Роснефти» (-0,27%) и «Лукойла» (-0,26%).
Курс юаня на Московской бирже вырос на 1,6% (+21 коп.) до 11,94 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 80,07 руб. (+61 коп.). Официальный курс евро составил 91,96 руб. (+77 коп.). Цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 4,92% до $83,59/барр. Сентябрьский фьючерс на нефть WTI подешевел на 6,14% до $79,49/барр.
Индекс Мосбиржи начал неделю новой попыткой пробиться в направлении 2300 пунктов, несмотря на снижение котировок нефти, отметил эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов. Поддержку рынку, по его словам, мог оказать геополитический фон. Госсекретарь США Марко Рубио 3 августа заявил, что США в ближайшие недели планируют попытку возобновить переговоры между РФ и Украиной. Кроме того, планируется визит спецпосланника Штатов Стива Уиткоффа и зятя американского президента Джареда Кушнера в Киев. Возможно, что после переговоров они направятся в Москву.
Из сопутствующих покупкам факторов Смирнов отметил ослабление рубля, стабилизацию ситуации на топливном рынке и снижение топливной инфляции, а также сильные полугодовые отчетности отдельных компаний.
Настроения на мировых биржах меняются вместе с противоречивыми новостями по ближневосточному конфликту, отметил эксперт. Президент США Дональд Трамп сообщил о возобновлении переговоров с Ираном, но позднее МИД Исламской Республики выступил с опровергающим заявлением. После этого нефть подешевела более чем на 5%.
В фокусе внимания на внешних рынках 4 августа будет статистика из США – сальдо торгового баланса и число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) за июнь. На российском рынке «Базис» представит финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2026 г. Мосбиржа запустит торги вечными фьючерсами на акции фонда SPY ETF, следующего за индексом S&P 500, и QQQ ETF, привязанными к индексу NASDAQ-100. Кроме того, Банк России опубликует новостной индекс деловой активности.
Без выраженного негатива индекс Мосбиржи может войти в область сопротивления 2280–2300 пунктов, считает Смирнов.
Рубль умеренно слабеет: курс держится вблизи 80 руб./$ и около 11,8 руб./юань. На нацвалюту давят сезонное восстановление импорта, пик туристического сезона, а также эффект от цикла снижения ключевой ставки, поясняет эксперт. Кроме того, в текущих котировках отражается июньское снижение цен на нефть. Вероятно, сокращается и приток валютной выручки – как от нефтегазового сектора, так и от несырьевого экспорта, который подешевел в начале лета.
При этом значительного потенциала для дальнейшего ослабления рубля Смирнов не видит. Динамика ставок по однодневным займам в юанях указывает на снижение локального дефицита китайской валюты, добавил он. Кредитные ставки остаются высокими, а депозитные немного выросли, что поддерживает спрос на рублевые сбережения. Минфин 5 августа объявит объем операций на валютном рынке по бюджетному правилу. Краткосрочно курс доллара может находиться в диапазоне 79–81 руб., юаня – 11,65–11,95 руб., заключил Смирнов.