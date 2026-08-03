Итоги торгов на Мосбирже 3 августа

Индекс Мосбиржи начал неделю новой попыткой пробиться в направлении 2300 пунктов, несмотря на снижение котировок нефти, отметил эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов. Поддержку рынку, по его словам, мог оказать геополитический фон. Госсекретарь США Марко Рубио 3 августа заявил, что США в ближайшие недели планируют попытку возобновить переговоры между РФ и Украиной. Кроме того, планируется визит спецпосланника Штатов Стива Уиткоффа и зятя американского президента Джареда Кушнера в Киев. Возможно, что после переговоров они направятся в Москву.