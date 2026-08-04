Япония впервые с 2011 г. получила поддержку США для спасения иены

Япония впервые с 2011 г. получила поддержку США для спасения иеныВашингтон присоединился к интервенции, хотя слабая иена выгодна его торговой политике
Япония и США подтвердили проведение скоординированной интервенции по закупке иены для предотвращения падения валюты до 40-летних минимумов. Об этом сообщил японский минфин. 30 июня иена обвалилась до самого низкого уровня к доллару с 1986 г. – курс на рынке Forex поднялся на 0,2% и превысил 162,4 иены/$. После подтверждения новости об интервенции 3 августа доллар снизился к иене на 0,6% до 156,5 иены.
Банк Японии 16 июня повысил ставку до 31-летнего максимума в 1% – знаковый шаг нормализации денежно-кредитной политики (ДКП). Но при крайне низкой реальной стоимости заимствований в Японии этот шаг не смог оказать долгосрочного влияния на слабеющую валюту, пишет Reuters.
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