Япония впервые с 2011 г. получила поддержку США для спасения иены

Япония и США подтвердили проведение скоординированной интервенции по закупке иены для предотвращения падения валюты до 40-летних минимумов. Об этом сообщил японский минфин. 30 июня иена обвалилась до самого низкого уровня к доллару с 1986 г. – курс на рынке Forex поднялся на 0,2% и превысил 162,4 иены/$. После подтверждения новости об интервенции 3 августа доллар снизился к иене на 0,6% до 156,5 иены.