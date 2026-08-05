Утренний звон по рынку акций 5 августа

Утренний звон по рынку акций 5 августаБиржа пытается устоять на фоне резкого падения нефти
Российский рынок акций утром слабо растет. По состоянию на 9:45 мск индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,69% и составил 2284,82. Индекс РТС поднялся на 0,69% и составил 887,19.
Базовый сценарий на сегодня – консолидация в попытках удержать индекс на плаву на фоне снижения цен на энергоносители.
Рост вопреки падению нефти
4 августа российский рынок акций завершил торги умеренным ростом, однако согласия в товарищах, то есть инвесторах, не было: индексы двигались разнонаправленно, а внутридневная волатильность была высокой.
День начался на оптимистичной ноте. Утренняя сессия показала рост на фоне сохраняющихся надежд на возобновление переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта. Этот спекулятивный геополитический фактор оставался одной из главных поддержек для рынка.
Однако затем серьезным негативным драйвером стало резкое падение цен на нефть. Котировки Brent к вечеру снизились почти на 5%, опустившись ниже $80 за баррель под воздействием сразу нескольких новостей.
Заявление госсекретаря США Марко Рубио о возможном скором соглашении с Ираном по открытию Ормузского пролива снизило опасения перебоев с поставками. Увеличение квот ОПЕК+ на добычу с сентября также давило на цены.
Впрочем, несмотря на негативный внешний фон, рынок смог восстановиться и завершить день в плюсе. Поддержку ценам оказывали реинвестирование дивидендов и сильные корпоративные отчеты.
Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии вырос на 0,29%, закрывшись на отметке 2269,23 пункта. Индекс РТС снизился на 1,02% до 881,14 пункта. Расхождение с рублевым индексом объяснялось существенным падением рубля, который преодолел отметку 81 руб./долл.
В лидерах роста среди относительно ликвидных бумаг оказались
Аутсайдерами дня стали
обыкновенные бумаги «Мечела» – 40,08 руб. (-4.34%),
«Русагро» – 101,68 руб. (-4,13%),
«СПБ биржа» – 128,2 руб. (-3,46%),
ВТБ – 56,435 руб. (-1,96%),
ГК «Самолет» – 372,8 руб. (-1,95%).
ТКГ-1 нарастила прибыль в 2,6 раза
ТГК-1 опубликовала отчет за первое полугодие по МСФО и отчиталась о росте чистой прибыли почти в три раза. Показатель составил 7,42 млрд руб. против 2,82 млрд руб. годом ранее.
Отчет можно оценить как сильный с финансовой точки зрения, говорят аналитики. Компании удалось значительно увеличить выручку и, благодаря опережающему росту доходов над расходами, кратно нарастить чистую прибыль. Однако обращает на себя внимание снижение прозрачности компании из-за отказа от публикации промежуточной отчетности на протяжении последнего года.
Для инвестора, особенно ориентированного на дивидендный доход, ключевым остается вопрос о возвращении к практике дивидендных выплат, которая была приостановлена.
Неопределенность в этом вопросе, усугубленная непрозрачностью квартальной отчетности, может сдерживать интерес к бумагам, несмотря на сильные операционные результаты. Аналитики также отмечают, что завершение программы ДПМ (договор о предоставлении мощности) может повлиять на будущую выручку компании.
ГК «Базис» нарастила выручку на 30%
ГК «Базис» представила промежуточные финансовые результаты за II квартал и первое полугодие по МСФО. Выручка компании за январь – июнь выросла на 30% год к году и достигла 2,5 млрд руб.
В целом это соответствует ожиданиям, отмечают аналитики. Компания демонстрирует рост, подтверждает амбициозный прогноз на год и выполняет обещания по дивидендам. Основные риски, которые видны в отчете, связаны с операционной эффективностью (прибыль растет медленнее выручки) и управлением денежным потоком.
Ключевой вопрос для инвесторов сейчас – сможет ли компания во втором полугодии не только подтвердить, но и перевыполнить свой прогноз, показав рентабельность около 60% и решив вопросы с денежным потоком. Ответ на него мы узнаем в начале 2027 г., когда будут опубликованы итоги за весь 2026 г.
Что день грядущий нам готовит?
Прогноз по рынку на среду можно назвать сдержанным. Аналитики ожидают, что день пройдет под знаком консолидации, а ключевой интригой станет способность индекса Мосбиржи удержаться выше уровня 2250 пунктов на фоне падающей нефти. Эта отметка была пройдена накануне, но без подтверждения объемами.
В случае успеха для индекса откроется путь к 2300 пунктам. Однако риск ложного пробоя и возврата к коррекции остается высоким из-за давления нефтяных цен. Рынок с высокой вероятностью проведет день в рамках коридора, реагируя на движения нефтяных цен, публикацию резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ и данных по недельной инфляции от Росстата.
Сегодня последний день для покупки акций «Русагро» под дивиденды, реестр закроется 6 августа. Также менеджмент Гемабанка (ММЦБ) расскажет о результатах деятельности компании за шесть месяцев по РСБУ.