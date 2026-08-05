Утренний звон по рынку акций 5 августа

Ключевой вопрос для инвесторов сейчас – сможет ли компания во втором полугодии не только подтвердить, но и перевыполнить свой прогноз, показав рентабельность около 60% и решив вопросы с денежным потоком. Ответ на него мы узнаем в начале 2027 г., когда будут опубликованы итоги за весь 2026 г.