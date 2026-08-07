Как ЦБ ужесточит правила выхода на фондовый рынок

Как ЦБ ужесточит правила выхода на фондовый рынокМеры повысят прозрачность рынка, но вряд ли изменят отношение инвесторов к IPO
Банк России ужесточил правила допуска ценных бумаг к организованным торгам, опубликовав новый проект указания. Ключевые изменения – вводится минимальный объем первичного размещения акций (IPO) в зависимости от уровня листинга, эмитент должен будет обеспечить определенную долю акций в свободном обращении (free-float), привлечь минимум двух независимых аналитиков для оценки справедливой цены и получить рейтинги от двух разных агентств после размещения.
Принятие проекта предполагается в III квартале 2026 г. Он вступит в силу 1 октября 2027 г., отдельные положения – 1 июля 2028 г., говорится в пояснительной записке.
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