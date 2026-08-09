Итоги торгов на Мосбирже с 3 по 7 августа

Итоги торгов на Мосбирже с 3 по 7 августаИндекс компенсировал июльское снижение
Главный бенчмарк российского фондового рынка за неделю с 3 по 7 августа увеличился на 2,47% до 2281,31 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС потерял 0,9% и составил 874,64 пункта.
Лидерами роста стали обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» (+11,2%), бумаги «Циана» (+10,7%), «Русала» (+9,8%), «Аэрофлота» (+9,5%) и МКБ (+7,5%). В аутсайдерах оказались бумаги «Русагро» (-11,7%), Совкомбанка (-2,2%), «Фосагро» (-1,7%) и ВТБ (-0,6%).
Курс юаня на Московской бирже за пять торговых дней вырос на 4,3% (+51 коп.) до 12,2 руб. Курс доллара США на понедельник Банк России установил на отметке 82,17 руб. (+2,7 руб.) на основе данных на биржевом и внебиржевом рынках. Официальный курс евро составил 94,8 руб. (+3,6 руб.). Стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки Brent уменьшилась на 7,3% до $83,6/барр. Сентябрьский фьючерс на нефть WTI подешевел на 7,7% до $78,2/барр.
Индекс Мосбиржи компенсировал июльское снижение, выйдя к 2300 пунктам, рассказывает эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. Ключевые факторы поддержки – сигналы о возможном возобновлении переговорного процесса по Украине, ослабление рубля, стабилизация на топливном рынке, сильные отчетности отдельных эмитентов и реинвестирование дивидендов, перечисляет он.
На новой неделе многое будет зависеть от новостного фона, предупредил эксперт. Если информационная пауза, связанная с урегулированием украинского конфликта, затянется, инвесторы могут зафиксировать прибыль, рассуждает он. Если же геополитические ожидания подтвердятся, индекс Мосбиржи может выйти в диапазон 2300–2400 пунктов, допустил Смирнов.
Прогноз БКС по курсу юаня на неделю – 11,95–12,25 руб., по курсу доллара – 80,5–82,5 руб., по курсу евро – 93–95 руб. Рубль понес заметные потери: давление на него оказывают встречный эффект от снижения притока экспортной выручки из-за падения цен на нефть в июне и одновременного повышения спроса на валюту со стороны импортеров и населения, увеличение покупок валюты по бюджетному правилу и эффект от снижения ключевой ставки, перечисляет Смирнов. Но потенциал укрепления национальной валюты ограничен, в ближней перспективе рубль может отыграть часть потерь – в курс начинают транслироваться более высокие цены на нефть июля, указывает он.
На новой неделе Банк России опубликует обзор рисков финансовых рынков и оценку платежного баланса. Советы директоров «Т-технологий», «Русала», «Озон фармацевтики» проведут заседания по дивидендам. Финансовые результаты по международным стандартам раскроют «Т-технологии», «Ростелеком», VK, X5, Совкомбанк, «Интер РАО», «Распадская». «Аэрофлот» сообщит операционные результаты за июль, а HeadHunter проведет день инвестора по итогам первого полугодия.