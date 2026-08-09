Итоги торгов на Мосбирже с 3 по 7 августа

Прогноз БКС по курсу юаня на неделю – 11,95–12,25 руб., по курсу доллара – 80,5–82,5 руб., по курсу евро – 93–95 руб. Рубль понес заметные потери: давление на него оказывают встречный эффект от снижения притока экспортной выручки из-за падения цен на нефть в июне и одновременного повышения спроса на валюту со стороны импортеров и населения, увеличение покупок валюты по бюджетному правилу и эффект от снижения ключевой ставки, перечисляет Смирнов. Но потенциал укрепления национальной валюты ограничен, в ближней перспективе рубль может отыграть часть потерь – в курс начинают транслироваться более высокие цены на нефть июля, указывает он.