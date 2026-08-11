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Главная / Инвестиции /

Драгметаллы дорожают на слабой статистике по рынку труда США

Спрос также поддерживают рекордные покупки золота центробанками
Анастасия Брянцева
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Цены золота и серебра резко выросли 7 августа – на бирже Forex на максимумах золото достигало $4432,3 за унцию, а серебро – $65,48. К вечеру понедельника золото торговалось по $4409,05 (+0,2%), серебро – по $64,85 (+2,16%). С начала года цена золота выросла чуть более чем на 2%, при этом достигала $5600 в начале 2026 г., тогда как серебра – снизилась на 8%.

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