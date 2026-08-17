Мосбиржа раскрыла соотношение размещателей и привлекателей на денежном рынке

В июле среднедневная открытая позиция реального сектора на денежном рынке превысила 3 трлн руб. По итогам семи месяцев 2026 г. количество уникальных активных клиентов-корпораций, которые совершили как минимум одну сделку на денежном рынке, достигло 10 040. За весь 2025 год их было 11 822, за весь 2024 год – 8125.