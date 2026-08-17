Мосбиржа раскрыла соотношение размещателей и привлекателей на денежном рынке

Мосбиржа раскрыла соотношение размещателей и привлекателей на денежном рынкеНетто-размещателей из реального сектора оказалось в 66 раз больше
В 2026 г. 73% открытой позиции компаний реального сектора экономики на денежном рынке Московской биржи приходится на привлечение денег, следует из презентации директора по его развитию Дмитрия Даниленко на семинаре для журналистов «Медиадни». При этом нетто-размещателями является около 9900 корпораций, а нетто-привлекателями – порядка 150.
В июле среднедневная открытая позиция реального сектора на денежном рынке превысила 3 трлн руб. По итогам семи месяцев 2026 г. количество уникальных активных клиентов-корпораций, которые совершили как минимум одну сделку на денежном рынке, достигло 10 040. За весь 2025 год их было 11 822, за весь 2024 год – 8125.
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