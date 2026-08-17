Мосбиржа ищет потенциальных эмитентов акций в видеоигровой индустрии

Мосбиржа ищет потенциальных эмитентов акций в видеоигровой индустрииТорговая площадка планирует создать экспертный совет, чтобы сформировать критерии отбора
Московская биржа планирует создать совет по видеоигровой индустрии в рамках сектора «Рынок инноваций и инвестиций». В него войдут эксперты, которые помогут торговой площадке сформировать критерии отбора потенциальных эмитентов акций. Об этом директор департамента по работе с эмитентами Мосбиржи Наталья Логинова рассказала журналистам на семинаре «Медиадни», передает корреспондент «Ведомостей».
Мосбиржа работает с ассоциацией видеоигр (какой именно, Логинова не уточнила), у которой несколько компаний заинтересованы в привлечении финансирования и потенциально могли бы стать хорошими эмитентами. Всего в России более 150 разработчиков видеоигр и они маржинальны, отметила Логинова. В 2025 г. в стране были 173 такие компании, следует из расчетов Мосбиржи, которые Логинова привела в своей презентации. Их маржинальность за прошлый год составила порядка 25%, выручка – 64 млрд руб.
Международная практика показывает, что разработчики игр могут привлекать биржевое финансирование для развития своей деятельности, отметила Логинова. 100 таких компаний торгуются в Польше (пример – CD Projekt), 50 – в Швеции (Embracer Group), около 30 – в США (Take-Two Interactive). «У нас много хороших, интересных разработчиков, у которых есть денежные потоки и талантливые, креативные команды. Мы хотим, чтобы они тоже могли привлекать капитал на фондовом рынке для своего роста», – сказала Логинова.
Совместные инициативы с Мосбиржей обсуждает Организация развития видеоигровой индустрии, сообщил «Ведомостям» ее гендиректор Василий Овчинников. Только зрелые игроки этого рынка подходят под базовые критерии биржи для IPO (срок работы бизнеса – более трех лет, выручка – свыше 1 млрд руб., объем размещения – от 300 млн руб.), отметил он. Среди потенциальных кандидатов Овчинников выделил «Леста игры» (издатель «Мир танков» и «Мир кораблей»), Hobby World, Astrum Entertainment, EXBO, CarX Technologies, Kefir.
IPO может дать видеоигровым студиям капитал на покупку талантливых команд, активизацию собственных разработок, дополнительные бюджеты на маркетинг проектов и международное развитие, рост узнаваемости бренда и продуктов среди широкой аудитории, перечисляет Овчинников. «Прецеденты IPO создадут ориентир для оценки игровых активов. Это важно для индустрии», – добавил он.
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Публичное размещение является фактически единственным способом привлечения ресурсов на производство и дальнейшее оперирование игр из-за отсутствия в России профильных инвесторов, ухода иностранных и значительного сокращения числа венчурных фондов, рассуждает председатель совета директоров «Технологического медиа холдинга» Артемий Большаков. Но на отечественном рынке, по его мнению, пока нет носителей должной экспертизы для оценки компетенций команд и рентабельности продуктов, понятной классическим инвестиционным структурам.
Российскому геймдеву пригодится дополнительное финансирование, поскольку сейчас он развивается на средства крупных материнских компаний, таких как VK, «Яндекс» и 1С, и частных инвесторов, которыми зачастую выступают сами создатели игровых компаний, говорит основатель Центра игровых и киберспортивных коммуникаций Ярослав Мешалкин. Также они развиваются за счет государственных грантов, прежде всего от Института развития интернета, добавил он. Но для IPO, по его мнению, на текущий момент созрела разве что «Леста игры». А состав совета Мосбиржи, считает Мешалкин, не должен исчерпываться одной отраслевой ассоциацией: российская видеоигровая индустрия и ее экспертное сообщество рассредоточены между несколькими центрами притяжения.