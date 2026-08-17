Мосбиржа ищет потенциальных эмитентов акций в видеоигровой индустрии

Российскому геймдеву пригодится дополнительное финансирование, поскольку сейчас он развивается на средства крупных материнских компаний, таких как VK, «Яндекс» и 1С, и частных инвесторов, которыми зачастую выступают сами создатели игровых компаний, говорит основатель Центра игровых и киберспортивных коммуникаций Ярослав Мешалкин. Также они развиваются за счет государственных грантов, прежде всего от Института развития интернета, добавил он. Но для IPO, по его мнению, на текущий момент созрела разве что «Леста игры». А состав совета Мосбиржи, считает Мешалкин, не должен исчерпываться одной отраслевой ассоциацией: российская видеоигровая индустрия и ее экспертное сообщество рассредоточены между несколькими центрами притяжения.