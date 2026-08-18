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Главная / Инвестиции /

ЦБ унифицирует учет ценных бумаг

Регулятор намерен уйти от разнородных форматов обмена данными между депозитариями и регистраторами
Анастасия Брянцева
Новая система перевода бумаг между депозитариями сократит процесс до 25 минут
Новая система перевода бумаг между депозитариями сократит процесс до 25 минут / Андрей Гордеев / Ведомости

Банк России планирует модернизировать механизм взаимодействия участников учетной инфраструктуры рынка ценных бумаг, сообщил регулятор 17 августа. Опубликованная концепция предполагает отказ от разнородных шаблонов обмена данными в пользу единых форматов электронных сообщений, которые должны будут применять депозитарии и держатели реестров при проведении операций с ценными бумагами.

Нововведения будут внедряться поэтапно. По предварительной оценке ЦБ, на полную реализацию инициативы потребуется не менее пяти лет.

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