ЦБ унифицирует учет ценных бумаг

ЦБ унифицирует учет ценных бумагРегулятор намерен уйти от разнородных форматов обмена данными между депозитариями и регистраторами
Банк России планирует модернизировать механизм взаимодействия участников учетной инфраструктуры рынка ценных бумаг, сообщил регулятор 17 августа. Опубликованная концепция предполагает отказ от разнородных шаблонов обмена данными в пользу единых форматов электронных сообщений, которые должны будут применять депозитарии и держатели реестров при проведении операций с ценными бумагами.
Нововведения будут внедряться поэтапно. По предварительной оценке ЦБ, на полную реализацию инициативы потребуется не менее пяти лет.
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