ЦБ унифицирует учет ценных бумаг

Банк России планирует модернизировать механизм взаимодействия участников учетной инфраструктуры рынка ценных бумаг, сообщил регулятор 17 августа. Опубликованная концепция предполагает отказ от разнородных шаблонов обмена данными в пользу единых форматов электронных сообщений, которые должны будут применять депозитарии и держатели реестров при проведении операций с ценными бумагами.