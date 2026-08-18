Утренний звон по рынку акций 18 августа

Утренний звон по рынку акций 18 августаУровень 2100 по индексу удержать не удалось
Российский рынок акций начал торги вторника уверенным ростом.
По состоянию на 9:45 мск индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 1% и составил 2114,16. Индекс РТС вырос на 1% и составил 783,41.
Базовый сценарий на сегодня – консолидация и попытка стабилизации в районе психологически важного уровня 2100 пунктов после масштабной коррекции.
Падение в честь годовщины дефолта
В «день памяти дефолта» на российском рынке вполне празднично продолжились масштабные распродажи, начавшиеся на предыдущей неделе. Завершила торги биржа новым значительным падением.
Индекс Мосбиржи снизился на 2,02%, закрывшись на отметке 2093,22 пункта. В ходе торгов он опускался ниже 2090 пунктов. Индекс РТС упал на 2,56%, до 775,65 пункта.
Главной причиной продолжающегося уже четвертый день падения, как полагает большинство аналитиков, стало разочарование инвесторов отсутствием прогресса на переговорном треке по Украине. Рынок длительное время рос на надеждах о скором визите американских переговорщиков в Москву для обсуждения украинского урегулирования, однако эти ожидания не оправдались.
Это спровоцировало масштабную фиксацию прибыли после трехнедельного восстановительного роста, который к 12 августа составил почти 23%. По мнению некоторых экспертов, текущее снижение уже вышло за рамки обычной коррекции и переросло в системные распродажи, когда инвесторы начали массово сокращать среднесрочные позиции по акциям.
Давление на рынок оказывали и внутренние экономические факторы. Рост дефицита федерального бюджета и его проинфляционный эффект вызывали у инвесторов опасения по поводу дальнейшей траектории ключевой ставки ЦБ РФ. Рынок начал закладывать возможную паузу в цикле ее снижения на сентябрьском заседании, что особенно негативно отразилось на акциях компаний с высокой долговой нагрузкой.
Среди растущих бумаг можно выделить акции ЮГК (0,69 руб., +2,92%), которые отыгрывали новости о том, что «БТС-мост холдинг» выставил оферту миноритариям золотодобывающей компании по 74,25 коп. за акцию.
Аутсайдерами дня среди ликвидных акций стали
«Всеинструменты.ру» показала мощный рост
При этом ряд российских компаний в понедельник показали хорошие полугодовые и квартальные релизы. Так, отчет «Всеинструменты.ру» за II квартал и первое полугодие оказался однозначно сильным. Компания продемонстрировала уверенное ускорение после слабого I квартала, а главное – взрывной рост чистой прибыли и рекордную генерацию свободного денежного потока.
Выручка во II квартале достигла 50,6 млрд руб., что на 10% выше аналогичного периода прошлого года. Рост обеспечен увеличением продаж в сегменте B2C, расширением базы пользователей B2B, а также ростом количества заказов и среднего чека. Чистая прибыль выросла более чем в два раза до около 2 млрд руб., выйдя на уровень рекордного IV квартала 2025 г.
Компания, как отмечают аналитики, успешно переломила негативную динамику I квартала, продемонстрировав улучшение всех ключевых показателей рентабельности. Повышение годового прогноза по чистой прибыли подтверждает уверенность менеджмента в сохранении этой динамики.
МОЭК: хороший отчет на фоне сезонного убытка
Отчет МОЭК за первое полугодие можно расценить как сильный и позитивный. Компания показала двузначный рост по всем ключевым показателям: выручка выросла на 29%, чистая прибыль – на 46%, операционная прибыль – почти на 60%.
При этом II квартал остался убыточным из-за ярко выраженной сезонности. Этот период традиционно является самым слабым для теплоснабжающих компаний из-за окончания отопительного сезона. МОЭК зафиксировала убыток по МСФО в размере 0,89 млрд руб., однако это почти вдвое меньше убытка 1,87 млрд руб. годом ранее.
Компания, как отмечают аналитики, демонстрирует уверенный рост на фоне повышения тарифов и, вероятно, увеличения объемов теплоснабжения. Операционная прибыль растет почти вдвое быстрее выручки, что говорит об эффективном контроле над расходами.
Что день грядущий нам готовит?
Сегодня рынок продолжит борьбу за удержание уровня 2100 пунктов. Отсутствие новых негативных драйверов дает рынку шанс на технический отскок и попытку восстановления к 2150–2160 пунктам, полагают аналитики.
На стороне позитива локальная перепроданность (индекс потерял около половины своего стремительного роста с многолетнего дна, что технически увеличивает вероятность замедления нисходящего движения и локального отскока), а также высокие цены на нефть и слабый рубль, который обновил минимумы года.
Однако фундаментальный и геополитический фон остается сложным, поэтому в случае провала поддержки 2100 пунктов не исключено движение вниз, к психологической отметке 2000 пунктов. Технически на графике индекса все более четко просматривается двойное дно, после чего, в сентябре, рынку было бы неплохо возобновить более уверенный рост.