Утренний звон по рынку акций 18 августа

Выручка во II квартале достигла 50,6 млрд руб., что на 10% выше аналогичного периода прошлого года. Рост обеспечен увеличением продаж в сегменте B2C, расширением базы пользователей B2B, а также ростом количества заказов и среднего чека. Чистая прибыль выросла более чем в два раза до около 2 млрд руб., выйдя на уровень рекордного IV квартала 2025 г.