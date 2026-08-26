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Итоги торгов на Мосбирже 26 августа

Индекс снова сорвался в минус
Андрей Шведов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в среду, 26 августа, уменьшился на 2,17% до 2071,3 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС потерял 1,96% и составил 774,19 пункта.

Лидерами роста стали бумаги Дом.РФ (+1,35%), привилегированные акции «Татнефти» (+0,49%), «префы» «Сургутнефтегаза» (+0,29%) и бумаги ЮГК (+0,24%). В аутсайдерах оказались бумаги «Русала» (-5,6%), VK (-4,08%), «Норникеля» (-3,98%), En+ Group (-3,96%) и обыкновенные акции «Ростелекома» (-3,84%).

Курс юаня на Московской бирже вырос на 0,85% (+11 коп.) до 12,59 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 84,28 руб. (-18 коп.). Официальный курс евро составил 98,29 руб. (-23 коп.). Цена ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent уменьшилась на 0,06% до $87,2/барр. Октябрьский фьючерс на нефть WTI подорожал на 0,9% до $83,1/барр.

Индекс Мосбиржи в среду снова сорвался в минус, констатировал эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. Разочаровывающими оказались комментарии относительно визита в Россию главы ЦРУ («рутинная поездка», «контакты между спецслужбами»), а цены на нефть снижаются на признаках ближневосточной деэскалации, указал он.

А вот общерыночные настроения умеренно позитивные, отметил Смирнов. По сообщениям СМИ, США и Иран могут официально объявить о прекращении огня в ближайшие дни; также поддержку оказали снижение нефтяных котировок и доходностей госдолга США, добавил он. Статистика сюрпризов не преподнесла: рост ВВП Штатов во II квартале в соответствии с переоценкой сохранился на уровне 1,5%, указал эксперт. Публикация окончательных данных ожидается 30 сентября.

Прогноз БКС по индексу Мосбиржи на четверг – 2050–2150 пунктов, ближайшие цели по курсу юаня – 12,65 руб., по курсу доллара – 85 руб.

Рубль снова перешел к ослаблению: охлаждение геополитического оптимизма, вызванного визитами главы ЦРУ и представителя Ватикана, надавило на все рублевые активы, считает Смирнов. Кроме того, спекулятивно сыграл нефтяной фактор, полагает он. Эффект налогового периода практически исчерпан, что может привести к более глубокой просадке курса национальной валюты, рассудил эксперт.

Ключевым событием ближайших дней в глобальном разрезе станет симпозиум глав центробанков в Джексон-Хоуле, ожидает Смирнов. В пятницу на мероприятии выступит глава ФРС США Кевин Уорш. В четверг на российском рынке «Софтлайн» и Fix Price представят финансовые результаты по международным стандартам за первое полугодие, а совет директоров «Сегежи» рассмотрит итоги работы за январь – июнь и годовой прогноз.

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