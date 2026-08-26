Итоги торгов на Мосбирже 26 августа

А вот общерыночные настроения умеренно позитивные, отметил Смирнов. По сообщениям СМИ, США и Иран могут официально объявить о прекращении огня в ближайшие дни; также поддержку оказали снижение нефтяных котировок и доходностей госдолга США, добавил он. Статистика сюрпризов не преподнесла: рост ВВП Штатов во II квартале в соответствии с переоценкой сохранился на уровне 1,5%, указал эксперт. Публикация окончательных данных ожидается 30 сентября.