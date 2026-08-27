Эксперты предупредили о рисках реформы банкротства для облигационеров

Реформа института банкротства благоприятна для бизнеса – увеличиваются его шансы на продолжение операционной деятельности с сохранением рабочих мест. А вот у кредиторов, в частности у держателей облигаций, рисков появляется больше, чем выгод. Об этом кредитный аналитик «Эйлера» Екатерина Уракова пишет в обзоре, с которым ознакомились «Ведомости».