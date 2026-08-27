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Главная / Инвестиции /

Эксперты предупредили о рисках реформы банкротства для облигационеров

Потенциальные проблемы – в продолжительности процедур и вероятности «мажоризации» решений
Артем Кульша
Реформа банкротства повышает шансы сохранить жизнеспособный бизнес, но, возможно, слишком большой ценой
Реформа банкротства повышает шансы сохранить жизнеспособный бизнес, но, возможно, слишком большой ценой / Ведомости

Реформа института банкротства благоприятна для бизнеса – увеличиваются его шансы на продолжение операционной деятельности с сохранением рабочих мест. А вот у кредиторов, в частности у держателей облигаций, рисков появляется больше, чем выгод. Об этом кредитный аналитик «Эйлера» Екатерина Уракова пишет в обзоре, с которым ознакомились «Ведомости».

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