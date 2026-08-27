Банк России начал реформу института представителей владельцев облигаций

Банк России начал реформу института представителей владельцев облигацийЦель изменений: повысить требования к ним, исключить конфликт интересов и упростить принятие решений
Банк России намерен усовершенствовать механизмы защиты инвесторов на долговом рынке – и опубликовал доклад для обсуждения «Институты коллективной защиты: новая модель регулирования». Реформа коснется работы представителей владельцев облигаций (ПВО) и порядка проведения их общих собраний (ОСВО). На фоне бурного развития рынка существующий институт ПВО, сформированный более 10 лет назад, уже не в полной мере соответствует текущим реалиям и особенностям современных облигационных выпусков, признает ЦБ. На практике механизмы коллективной защиты нередко оказываются недостаточно эффективными, а некоторые участники рынка выполняют свои функции без должной вовлеченности.
С 2022 по 2025 г. количество выпусков корпоративных облигаций выросло в 1,24 раза с 2381 единицы до 2948, а объемы выпусков по непогашенному номиналу в обращении – в 1,8 раза с 36 979 до 65 982 шт. В 2024 г. объемы размещений облигаций достигли 8,44 трлн руб., а в 2025 г. – 11,32 трлн руб., показав прирост на треть.
Ключевым недостатком текущей системы ЦБ считает низкий барьер для входа: сейчас статус ПВО вправе получить любая компания, проработавшая на рынке не менее трех лет. Однако лишь 13 организаций из 54 включенных в список юрлиц, осуществляющих ПВО, обладают статусом профессионального участника рынка ценных бумаг. Поэтому Банк России предлагает ужесточить критерии отбора. В частности, ввести требования к величине уставного капитала, а также репутации сотрудников и руководства организаций. Основанием для исключения юридического лица из списка ПВО может быть неосуществление соответствующей деятельности в течение двух лет подряд.
Целесообразно, считает ЦБ, запретить назначать ПВО тех, кто связан с эмитентом или с тем, кто дал обеспечение по облигациям. Это необходимо, чтобы представитель действовал независимо и не возникало конфликта интересов. У владельцев облигаций останется возможность самим выбрать ПВО на общем собрании.
Предлагается, чтобы эмитент брал на себя все расходы на ПВО, в том числе судебные. Это нужно, чтобы исключить ситуации, при которых у представителя отсутствуют денежные средства для защиты владельцев облигаций.
Еще одна инициатива ЦБ касается конкретизации обязанности ПВО по информированию владельцев облигаций об обстоятельствах, которые могут существенно повлиять на их права и законные интересы, установив перечень раскрываемой информации. Для этого нужно будет утвердить список данных, которые эмитент и другие лица обязаны предоставлять по запросу ПВО, а также закрепить возможность представителя обратиться с иском в арбитражный суд о понуждении к раскрытию необходимых данных.
Также ЦБ предлагает исключить возможность ограничения размера ответственности ПВО на основании договора с эмитентом. Ограничить ее можно будет, только если такое решение примут сами владельцы облигаций на ОСВО. При этом ЦБ хочет законодательно закрепить принцип равного отношения к владельцам облигаций одного выпуска. Это нужно, чтобы на ОСВО не принимались решения, из-за которых у одних владельцев прав будет больше, а у других – меньше, в зависимости от того, как они голосовали.
Также регулятор считает важным расширить список тех, кто не может голосовать на ОСВО, и добавить больше лиц, связанных с эмитентом. Это необходимо, чтобы компания не могла влиять на итоги голосования, а решение отражало именно мнение владельцев облигаций, говорится в обзоре.
Работа ПВО
Эмитент вправе или обязан определить ПВО, а если он этого не сделал до размещения бумаг, то определение осуществляется решением общего собрания владельцев облигаций. Общее собрание владельцев вправе в любое время избрать ПВО, в том числе взамен ранее определенного эмитентом или ранее избранного общим собранием. ПВО обязан исполнять решения, принятые общим собранием владельцев, но его услуги оплачивает эмитент.
Еще одна инициатива – исключить нормы, допускающие бессрочный отказ владельцев облигаций от права на обращение в суд. ЦБ указывает на необходимость закрепить возможность введения временного моратория на судебную защиту на основании решения ОСВО и наделить собрание правом принимать решение о заключении мирового соглашения.
Чтобы владельцы облигаций активнее участвовали в ОСВО, предлагается ввести кворум – минимальное число участников собрания или заседателей, которое нужно для того, чтобы орган был признан правомочным принимать решения. Если на первом собрании нужного числа участников не наберется, кворум можно будет снижать. При этом важные решения по-прежнему должны приниматься большинством голосов. Сейчас для утверждения значимых решений, например реструктуризации долга, требуется поддержка трех четвертей всех владельцев облигаций. При большом числе держателей достичь порога зачастую практически невозможно, поясняет ЦБ.
Сейчас закон «О рынке ценных бумаг» требует назначения ПВО от эмитента только при размещении облигаций с обеспечением и при соблюдении дополнительных условий: допуска бумаг к организованным торгам и размещения по открытой или закрытой подписке среди более чем 150 лиц. Но большинство облигаций выпускается без обеспечения, писали главный консультант департамента корпоративных отношений ЦБ Егор Зеленов и главный эксперт того же подразделения Егор Логинов в статье журнала «Вестник НАУФОР». По их подсчетам, на Мосбирже обращаются 269 таких выпусков 37 эмитентов. Почти половина из них приходится на «Дом.РФ ипотечный агент» и «Газпром капитал». На практике потребность в назначении ПВО возникает значительно чаще, отмечали авторы статьи. В некоторых случаях отсутствие представителя может привести к нескоординированным действиям держателей облигаций и, как следствие, снизить уровень защиты их прав.
Главное узкое место в нынешней модели ПВО – конфликт интересов, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Людмила Рокотянская. С одной стороны, работу представителя оплачивает эмитент; с другой – он должен выступать на стороне инвесторов и зачастую против эмитента. Поэтому стремление ЦБ к ужесточению требований к институту ПВО вполне рационально, считает эксперт. Для эмитентов эти новшества, если они будут введены, приведут к повышению расходов на услуги представителей, поскольку чем уже рынок, тем выше расценки.
Второе узкое место связано не столько с деятельностью самих ПВО, сколько с эффективностью общих собраний облигационеров в тех выпусках, в которых значительная доля эмиссии сосредоточена в руках розничных инвесторов, продолжает Рокотянская. По ее словам, значительная доля их может не голосовать на ОСВО. В результате решения о реструктуризации долга согласовать практически невозможно, поясняет эксперт. Именно поэтому ЦБ предлагает ввести кворум и предусмотреть механизм его снижения, если при проведении первого ОСВО не удалось собрать необходимое число голосов. Но здесь важно будет разделить изначальные условия эмиссии на иерархические уровни, считает эксперт.