Банк России начал реформу института представителей владельцев облигаций

Представителем владельцев облигаций может быть брокер, дилер, депозитарий, управляющий, управляющая компания акционерных и паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, кредитная организация, иное российское юрлицо, существующее не менее трех лет. Они могут осуществлять деятельность ПВО с момента включения сведений о них в соответствующий список, который ведет ЦБ.

Эмитент вправе или обязан определить ПВО, а если он этого не сделал до размещения бумаг, то определение осуществляется решением общего собрания владельцев облигаций. Общее собрание владельцев вправе в любое время избрать ПВО, в том числе взамен ранее определенного эмитентом или ранее избранного общим собранием. ПВО обязан исполнять решения, принятые общим собранием владельцев, но его услуги оплачивает эмитент.