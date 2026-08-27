Итоги торгов на Мосбирже 27 августа

Тем не менее геополитическая неопределенность остается высокой, продолжает Бабин. В МИД России предупредили, что ответом на агрессию вооруженных сил Украины могут стать удары по британским военным объектам в стране и за ее пределами, указал он. Кроме того, заместитель военного министра США по политическим вопросам Элбридж Колби отметил, что Европа берет на себя основную ответственность за собственную оборону и ведущую роль в поддержке Украины, добавил эксперт.