Итоги торгов на Мосбирже 27 августа

Итоги торгов на Мосбирже 27 августаФондовый рынок поддержали позитив в геополитике, падение рубля и удорожание нефти
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в четверг, 27 августа, увеличился на 1,07% до 2093,4 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС потерял 0,9% и составил 767,23 пункта.
Курс юаня на Московской бирже увеличился на 1,7% (+22 коп.) до 12,81 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 85,95 руб. (+1,67 руб.). Официальный курс евро составил 100,3 руб. (+2,01 руб.). Цена ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 0,4% до $87,28/барр. Октябрьский фьючерс на нефть WTI подорожал на 0,05% до $82,26/барр.
Российский рынок акций сумел отскочить от очередного месячного минимума благодаря заявлениям украинской стороны о том, что в сентябре должна состояться встреча делегаций России, США и Украины, рассуждает эксперт по фондовому рынку БКС Дмитрий Бабин. В Кремле отметили отсутствие информации об этих переговорах, но выразили открытость к ним, отметил он.
Тем не менее геополитическая неопределенность остается высокой, продолжает Бабин. В МИД России предупредили, что ответом на агрессию вооруженных сил Украины могут стать удары по британским военным объектам в стране и за ее пределами, указал он. Кроме того, заместитель военного министра США по политическим вопросам Элбридж Колби отметил, что Европа берет на себя основную ответственность за собственную оборону и ведущую роль в поддержке Украины, добавил эксперт.
Дополнительным драйвером восстановления индекса Мосбиржи выступило сочетание быстро дешевеющего рубля и дорожающей нефти, отметил Бабин. Нефтяные котировки после сильного отката, стартовавшего вечером 26 августа от дневных вершин, в четверг в начале основной российской сессии перешли к активному подъему, указал он. Поддержку ценам продолжает оказывать сохраняющаяся неопределенность с судоходством в Ормузском проливе и в целом высокие риски новой эскалации иранского конфликта, полагает эксперт.
Если в информационном поле будет все больше позитива, связанного с геополитикой, индекс Мосбиржи способен продолжить восстановление и попытаться преодолеть ближайшее сопротивление в районе 2150 пунктов, рассудил Бабин.
Рубль 27 августа продолжил активно дешеветь: юань впервые с февраля 2025 г. приблизилась к уровню 12,9 руб., доллар на срочном рынке превысил 86,5 руб. впервые с апреля 2025 г., констатировал Бабин. Давление на курс национальной валюты может оказывать завершение очередного налогового периода, допустил он. Вероятно, для этих целей большинство заранее продало иностранную валюту, чтобы получить вырученные рубли 28 августа, на который приходится пик фискальных платежей, рассуждает эксперт. Дополнительным негативом для всех рублевых активов, по его словам, остается большая геополитическая неопределенность.
Кроме того, валютные поступления от экспорта могут оставаться ограниченными из-за санкций, геополитики, а также выбытия инфраструктуры и производственных мощностей по геополитическим причинам, перечисляет Бабин. К тому же для их восстановления необходимы дополнительные объемы валюты, что вместе с сезонным фактором поддерживает относительно высокий спрос на нее, добавил он. Учитывая взятый юанем темп роста, скорее всего, уже в ближайшие сессии котировки попытаются преодолеть уровень в 13 руб., считает эксперт.
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