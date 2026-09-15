Утренний звон по рынку акций 15 сентября

Существенное ускорение роста произошло во второй половине дня после заявления властей США о том, что Украина решила отказаться от ударов по объектам российской энергетики, а Россия взяла на себя аналогичное обязательство. Индекс Мосбиржи, росший до этого примерно на 1,5%, поднялся до 3,5%.