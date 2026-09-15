Утренний звон по рынку акций 15 сентября

Утренний звон по рынку акций 15 сентябряБиржа поймала волну геополитического оптимизма
Российский рынок акций начал утро вторника с падения. По состоянию на 9:15 мск индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,72% и составил 2344,11. Индекс РТС снизился на 0,72% и составил 875,60.
Базовый сценарий на сегодня – волатильная консолидация в диапазоне 2300–2400 по индексу с попытками закрепления вблизи достигнутых максимумов.
Геополитика двинула рынок наверх
Торги понедельника завершились мощным ростом, полностью отыграв пятничное снижение. Индекс Мосбиржи прибавил 3,49%, закрывшись на отметке 2360,65 пункта, а индекс РТС вырос на 1,72%, до 867,5 пункта.
Основным драйвером повышения в первой половине дня стал скачок цен на углеводороды. Котировки Brent поднялись выше $108 за баррель (+2,8%), а Urals торговалась около $104,7.
Причиной стало новое обострение на Ближнем Востоке: атака беспилотников временно остановила работу саудовского нефтепровода «Восток – Запад», выбив с рынка более 4% поставок. Кроме того, сохранялась напряженность вокруг Ормузского и Баб-эль-Мандебского проливов, а переговоры Ирана и стран Персидского залива по безопасности судоходства были отложены.
Существенное ускорение роста произошло во второй половине дня после заявления властей США о том, что Украина решила отказаться от ударов по объектам российской энергетики, а Россия взяла на себя аналогичное обязательство. Индекс Мосбиржи, росший до этого примерно на 1,5%, поднялся до 3,5%.
В лидерах среди относительно ликвидных бумаг были все тяжеловесы рынка:
Нефть-кормилица: что будет с ценами до зимы
Цена на Brent в начале осени впервые с середины мая превысила $100 за баррель на фоне эскалации на Ближнем Востоке. С окончанием сезона корпоративных отчетностей это оказало ключевую поддержку российским акциям. Но что ждет один из главных триггеров рынка дальше?
Все среднесрочные прогнозы по нефти определяются прежде всего тем, как долго продлится текущий конфликт между США и Ираном и сохранятся ли перебои с поставками. И тут видятся три сценария развития событий.
Базовый: затяжной конфликт, но без полной блокады Ирана
При таком сценарии ближневосточный конфликт продолжается, но Ормузский пролив остается доступным для судоходства. Рынок закладывает в цены устойчивую политическую премию в $5–10 за баррель.
Поставки ограничены, но не катастрофически: глобальная переработка в IV квартале снижается примерно на 1,4 млн баррелей в сутки, но не более. ОПЕК+ при этом сохраняет осторожную политику и увеличивает добычу незначительно (188 000–206 000 баррелей в сутки), что не компенсирует потерь рынка.
Спрос в IV квартале восстанавливается. IEA уже сейчас ожидает рост потребления на 0,58 млн баррелей в сутки год к году после спада в предыдущие кварталы.
Цель для Brent к 1 декабря – $90–100 за баррель.
Эскалационный: блокада Ормузского пролива
Конфликт перерастает в полномасштабную блокаду ключевых морских маршрутов, что создает физический дефицит нефти на мировом рынке. Добыча в Персидском заливе не восстанавливается до конца 2027 г.
К этому же сценарию отнесем усиление санкционного давления на Россию. Конгресс США принимает законопроект о пошлинах до 100% для покупателей российской нефти, что дополнительно сокращает предложение. Спрос на нефть остается устойчивым, несмотря на высокие цены.
Цель для Brent к 1 декабря – $110–120+ за баррель.
Деэскалационный: мирное соглашение и уход ценовой премии
Стороны конфликта достигают перемирия, и геополитическая премия стремительно «сдувается». Рынок быстро «выписывает» из цены $5–10 за баррель. Фокус вновь смещается на фундаментальные факторы: избыток предложения от США, который ранее сдерживал цены.
Цель для Brent к 1 декабря – $75–85 за баррель.
Что день грядущий нам готовит
Рынок, скорее всего, проведет сессию вторника в боковике после мощного роста накануне. Трейдеры продолжат отыгрывать надежды на трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США в октябре. Brent утром торгуется выше $107 за баррель, поддерживая акции нефтегазового сектора.
При этом не стоит забывать, что осенью российские компании проведут дивидендные выплаты на сумму около 497 млрд руб., что создает потенциал для реинвестирования этих денег на рынок.
Впрочем, после роста на 3,5% в понедельник рынок уязвим для фиксации прибыли, отмечают аналитики. В целом нефтяные бумаги остаются локомотивом движения индекса, но без свежих геополитических новостей повышательный импульс может замедлиться.